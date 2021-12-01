من تتوقع ان تكون.. فنانة مصرية شهيرة تتزوج من نجل ملك السعودية ..  والمفاجأة في مهرها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - فنانة مصرية شهيرة لمع نجمها في النصف الثاني من القرن الماضي وفتن فيه أحد امراء السعودية والذي سارع للزواج منها لمدة من الزمن قبل انفصالهما .

اشتهرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، في فترة السبعينات حيث أنها قدمت العديد من الأعمال التي أشاد بها الجمهور في هذه الفترة، وعُرفت بجمال ملامحها، ورشاقة جسمها.

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وفي عام 1969 تزوجت الفنانة المعتزلة شمس البارودي من الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعودي والذي يعد والده ثاني ملوك السعودية ، ولم يدم الزواج أكثر من 3 أشهر، قبل أن تخوض تجربة فاشلة أخرى عمقت جراحها بشكل أكبر، لتعيش في ظروف نفسية صعبة.

بدأت شمس حياتها الفنية في مطلع الستينيات، وكانت في ذلك الوقت لا تزال تستخدم اسمها الحقيقي "شمس الملوك"، لكن سرعان ما غيرت اسم شهرتها ليكون "شمس البارودي"، على اسم عائلتها.

تعددت بعد ذلك أدوارها في السينما والتي جعلت منها أيقونة من أيقونات الإغراء في تاريخ السينما المصرية، ومن الأفلام التي شاركت فيها: "حمام الملاطيلي، المتعة والعذاب، شارع الملاهي".

كانت شمس البارودي ركنًا رئيسيًا كذلك في الأفلام التي أخرجها زوجها الممثل حسن يوسف، ومن بينها "الجبان والحب، القطط السمان، اثنين على الطريق".

قررت شمس البارودي في منتصف الثمانينات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة، كما تبرأت من جميع الأعمال التي شاركت فيها.