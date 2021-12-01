نشرت جنى عمرو دياب صورا لها برفقة أصدقائها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل إنستجرام.
وظهرت جني في الصور بإطلالة جرئية ، حيث ارتدت فستانا شتان أزرق مكشوف البطن ، بين عدد من أصدقائها.
وفي حوار لها مع ET بالعربي، غنت جنى عمرو دياب واحدة من الأغاني التي تستعد لإطلاقها قريبا، ضمن مشروع كبير باللغة الإنجليزية ”.
وعبرت جنى عمرو دياب عن رغبتها دائما في خوض مجال الموسيقى، واتخذت القرار بعد تخبط ما بين كتابة الكلمات وغنائها بصوتها، وبسبب الأضرار التي قد تلحق بأحبالها الصوتية تعتبر فكرة احتراف الغناء الصولو مستبعدة.
وعانت جنى من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الذي أعلنت إصابتها به منذ أيام في منشور لها على انستجرام، وكشفت في حوارها مع ET بالعربي عن تورم أحبالها الصوتية نتيجة الحديث كثيرا وبشكل سريع ما يتسبب أحيانا في اختفاء صوتها تماما.
وأشارت جنى عمرو دياب إلى انضمامها لمشروع موسيقى رفضت الإفصاح عن كافة تفاصيله لكنها أكدت مشاركتها بالغناء فيه إلى جانب أدوار أخرى، تعبر من خلاله عن وجهة نظرها في الموسيقى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. أحدث ظهور لابنة عمرو دياب برفقة صديقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.