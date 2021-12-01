مروان خوري: ملامحي الناعمة سببت لي مشاكل والمدرسة كانت عايزة تلبسني لبس بنات (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حل الفنان اللبناني مروان خوري، ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عبر قناة DMC.

وتحدث مروان خوري، عن حبه الشديد لمصر وتعلقه بها، كما تطرق بالحديث عن طفولته وملامحه الناعمة، التي تسببت له في عديد المشاكل، وعلاقته بخطيبته وكيف تعرف عليها.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز تصريحات مروان خوري مع إسعاد يونس:

-اهتمامي بالموسيقى ظهر في عمر 8 سنوات.

-ملامحي الناعمة كانت تسبب لي المشاكل في المدرسة.

-في المدرسة كانوا يسندون لي أدوار البنات بسبب ملامحي، لأن مدرستنا لم تكن مختلطة.

-كان بدهم يستغلوني في الموضوع، في رقصة وفي صبيان بياخدوا أدوار البنت، فكان بدهم يلبسوني تنّورة ورق. لا أنسى روحت البيت بصرخ، وقلت لأمي بدهم يلبسوني ثياب بنت ويعملوني بنت، وهي كلمت الإدارة عشان ما يكون في فروقات، ورقصنا كلنا كصبيان مع بعض.”

-أصُبت بالدهشة بعدما تلقيت اتصالًا هاتفيًا من عبد الرحمن الأبنودي بعد نجاح أغنية كل القصايد.

-تعرفت على خطيبتي ندى من خلال أصدقاء مشتركين بيننا وطلبت رقمي في أول لقاء.

-وعن تأخره في الإقدام على هذه الخطوة قال: “يمكن سبب كبير إني كنت محاط في البيت، وعلاقتي بأمي كانت طبيعية جدا بس فيها عاطفة كبيرة، فضليت محافظ على الدفء داخل إطار العائلة الأولى. يمكن ما كنت ناضج كفاية من الداخل.”

-وعن موقف خطيبته من علاقاته السابقة قال: “مع ارتباطي العاطفي غير الرسمي بها، بدأت هذه المرحلة تتضاءل وانحسروا الأصحاب. بقي القليل بس هي بتعرفهم وأحيانا نتلاقى ونجتمع.”

-علاقتي بمصر مثل علاقتي بذاكرتي وأسرتي في لبنان.

-ذاكرتي الفنية هي مصر مثل وردة وعبد الوهب والأبنودي.

-والدتي صوتها جميل وهي التي ربتني على سماع الموسيقى.

-لا أعتبر نفسي ممثلًا فأنا مغني فقط.

-تترات ليالي الحلمية وأفواه وأرانب وعمار يا إسكندرية مقربين لقلبي.

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