الرياض - محمد الاطلسي - حازت نجمة مسلسل "أنت اطرق بابي" هاندا أرتشيل على لقب أجمل امرأة في العالم من قِبَل مجلة Glamour العالمية، لكن يعتقد كثيرون أن هاندا لم تستحق هذا اللقب عن جدارة، وذلك بسبب كثرة عمليات التجميل التي خضعت لها. وتسببت خمس عمليات تجميل، في ورطة كبرى للممثلة التركية هاندا أرتشيل البالغة من العمر 27 عاماً بعد حصولها على لقب قائمة أجمل امرأة في العالم لعام 2021.

10868652

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

لن تصدق اسمها الحقيقي .. أسرار مثيرة لا تعرفها عن «الشحرورة صباح» وهذه أسباب اعتناقها للإسلام وعودتها للمسيحية مرة ثانية ؟

لعشاق الأجسام الرياضية .. طبيبة تحدد أفضل خمسة أطعمة لنمو العضلات - تعرف عليها؟

لا يخلو منه أي بيت.. هذا البهار يغنيك عن الأنسولين ويخفض مستوى السكر في الدم | تعرف عليه

تسريب فيديو فاضح يدمر نجومية بطلة مسلسل «أنت اطرق بابي» هاندا أرتشيل؟

أول اجراء عاجل من السعودية بعد ظهور أول حالة لمتحور كورونا « أوميكرون »

أطباء يقرعون ناقوس الخطر بعد اكتشافهم أمراضًا مُعدية خطيرة تتسبب بها الهواتف الذكية!!

بطريقة سهلة للغاية يجهلها معظم الناس .. كيف نتخلص من أعراض التهاب الحلق؟

مسمار واحد من القرنفل يغير حياتك .. ضعه تحت لسانك قبل النوم كل ليلة وراقب المفاجأت في جسمك؟

لتعيد النشاط إلى الغدة الدرقية وتتمتع بصحة حديدية .. لا تهمل تناول هذه الأطعمة بعد الآن؟

بعد اليوم لن تكون في حيرة .. أيهما أفضل لصحتك البصل الأحمر أم الأبيض ؟

الفنانة حفصة نور تصدم جمهورها وتكشف أسرار تعرضها للتحرش الجنسي من قبل جدها .. بطريقة مرعبة ؟

بدون أدوية : عشبة « مهملة» جبارة تخفض مستوى الكوليسترول الضار بدقائق

مفاجأة مذهلة : شاهد صور من حفل زفاف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على الحسناء أميرة الفائقة الحسن والجمال ؟

للرجال والنساء : نقص هذه الفيتامينات يسبب ظهور الشيب المبكر ..تعرف عليه وعدل لونه الاسود من جديد؟

4 أخطاء قاتلة للرجال لا يمكن ان تغفرها النساء ولا يمكن نسيانها ..احذر منها؟

فنانة شهيرة ذهبت لزيارة الزعيم عادل إمام ورفض الخروج لاستقبالها.. والسبب تافه لا يخطر على بال! .. من تكون؟

وصفت بالمعجزة : هذه العشبة لها قدرة هائلة في تخفيض نسبة السكر في الدم والحفاظ على صحة الكبد وفوائد أخرى .. تعرف عليها

لن تصدق.. ردة فعل مفاجئة وغير متوقعة لعمر الشريف عندما علم أن صديق عمره أحمد رمزي يعشق زوجته بالسر في السر!

انقع الزبيب في الماء ليلة كاملة ثم تناوله .. بعدها شاهد بنفسك التغيرات المذهلة في جسمك؟

احذر وبشدة هذا الخطأ الكارثي عند الاستحمام في هذا الوقت يعجل من وفاتك؟

مكون اساسي بكل منزل.. هذا المشروب الخارق ينسف الكرش وينقص الوزن في أسبوع فقط( طريقة التحضير)

من تتوقع ان تكون.. فنانة مصرية شهيرة تتزوج من نجل ملك السعودية .. والمفاجأة في مهرها ؟

هذه الأكله الخفيفة واللذيذة تخفض ضغط الدم وتمنع ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.. احرص على تناولها

لازم تبوس ..عندما احبرت سعاد حسني هذا الفنان على تقبيلها فصلى واستغفر خوفاً من الله؟

4 أنواع فاكهة خطيرة و كارثية لمرضى السكري.. تقفز بالسكر لاعلى مستوى و تدمر هرمون الأنسولين| تعرف عليها واحذرها

شاهد.. الفنانة بلقيس أحمد فتحي تسلب العقول والقلوب بوصلة رقص غير معهودة ( فيديو)

فوائد جبارة و غير متوقعة لزيت الزيتون يبحث عنها كل الرجال .. اليك طريقة الاستخدام الصحيحة ؟

معجزة القرنفل لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة والكبد وأمراض أخرى لا تتوقعها حيرت الأطباء ( طريقة الاستخدام)

للأزواج فقط.. احذر هذه الأطعمة والمشروبات اليومية تقتل الرغبة لدى الشريكين؟(لن تتوقع بعضها)

مفاجأة صادمة.. الممثلة الكبيرة نبيلة عبيد تدلي باعترافات : هذا ما كان يفعله سمير غانم بعيداً عن أنظار دلال عبد العزيز!

نتائج مذهلة: لن تصدق ما سيحدث للجسم عند تناول الثوم المشوي يوميا؟

لعشاق الشاي.. احذروا شرب الشاي بهذه الطريقة الشائعة تصيبك بالسرطان.. تجنبها

ستصبحين ملكة جمال في 3 أيام فقط: لبشرة بيضاء وإزالة التجاعيد والكلف وتنعيم الجسم والسر بالفازلين و الليمون.. طريقة الاستخدام؟

يدمر جهازك التناسلي.. بدون علم خطأ كارثي اثناء الاستحمام يفقدك اعلى ماتملك | تعرف عليه فورا

احذر.. لا تبدأ يومك بهدا الطعام يرفع السكر و يدمر الإنسولين و تهيج القولون العصبي

هذا الطعام الشائع كارثي للغاية على الدماغ.. يسبب عجز كبير في الذاكرة وينهي الخلايا بفترة قياسية جدا! .. تجنبه فورا

وداعا للأنسولين .. اقوى 6مشروبات طبيعية متوفرة بكثرة تخفض نسبة السكر في الدم بغضون دقائق (تعرف عليها)

فياجرا طبيعية 100% .. عشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة الأستخدام الصحيحة!

عريس يخجل من فض غشاء بكارة زوجته في« ليلة الدخلة» فادخل احدهم بعد منتصف الليل ليفعلها بدلا منه .. والمفاجأة الصادمة في رد العروس؟

هذا المشروب الشائع كارثة.. يرفع مستوى الكوليسترول بشكل خطير- جنبه فورا

اكتشاف مذهل خاص للنساء .. 10 علامات تكشف لك جنس الجنين في منزلك بدون فحص .. تعرفي عليها؟

دراسة حديثة تفجر مفاجأة غير متوقعة : لهذه الأسباب تحب المرأة وضع وسادة بين فخذيها عند النوم؟

اقرأ أيضاً : مفاجأة مذهلة : شاهد صور من حفل زفاف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على الحسناء أميرة الفائقة الحسن والجمال ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : عملية تجميل تودي بحياة امرأة في السعودية.. ووزارة الصحة تنشر تفاصيل مرعبة وتتخذ هذا الإجراء (تفاصيل)

اقرأ أيضاً : القضاء المصري يهز الوسط الفني.. ويعطي كلمته الأخيرة حول منع الفنان محمد رمضان عن التمثيل (صدمة)

وبحسب الموقع المتخصص في تحضير لوائح في مجالات مختلفة، فإن هؤلاء النساء هن أجمل نساء العالم وشغوفات ويعملن بجد من أجل التفوق في مجالاتهن مما يجعل منهن مصدر إلهام للجميع. واشتهرت هاندا في العديد من أدوارها وخاصة بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس، وتصدرت الترند الأن بعرض مسلسلها أنت اطرق بابي، وقد حصلت على المركز الأول في مسابقة ملكة جمال أذربيجان عام 2012. انتقادات لحصول هاندا آرتشيل على لقب أجمل امرأة: لم تسلم ارتشيل من أقلام الصحافة التركيّة، حيث خرجت عناوين كثيرة نسبت النجاح الأوّل والأخير إلى طبيب التجمبل، ساخرة من حصول الممثّلة على هذا اللقب، بل كتبت إحدى الصحف: "النجاح أوّلاً وأخيراً لطبيب التجميل الذي أدّى عمله باحتراف شديد". وذكرت العمليّات التي خضعت لها ارتشيل، وهي: حقن الشفتين بالفلير، رفع حاجبيها لتبدو عيناها على شكل حبّة اللوز، نفخ الخدّين، تنعيم الفكّ، إضافة إلى ملء منطقة الحنك وتصغير المعدة للوصول إلى هذه النحافة والرشاقة. في حين كان خبر حصول الممثلة التركية الشابة هاندا أرتشيل على لقب أجمل امرأة في العالم من قِبَل مجلة Glamour العالمية خبراً مفرحاً لمتابعيها ومحبيها، انزعج آخرون من حيازة هاندا على وجه التحديد على هذا اللقب بسبب كثرة عمليات التجميل التي قامت بها، وفقاً لصحيفة Dunyanin التركية. وقد أوردت الصحيفة أن هاندا قد لجأت إلى حقنة الفيلر للشفاه، رفع حاجب، ورفع الخدود، بالإضافة إلى تنعيم للفك وتحديد الذقن، أي ما مجموعه 5 عمليات تجميل كأقل تقدير.

لذلك تعرضت نجمة مسلسل "أنت اطرق بابي" للكثير من الانتقادات، واعتبر كثيرون أن لقب "أجمل امرأة في العالم" لقب فيه الكثير من المبالغة، خصوصاً مع عدد عمليات التجميل الكبير الذي قامت به هاندا. لكن في المقابل دافع محبو هاندا عنها قائلين إنها تستحق اللقب وإنها تمتلك ملامح ناعمة منذ البداية، وكل ما هناك أنها قامت فقط بإنقاص وزنها، الأمر الذي أدى إلى تغيير ملامحها. في حين أوردت بعض المواقع المهتمة بالصحة والجمال مثل موقع letshanghere، أن سر جمال هاندا هو باتباعها نظاماً صحياً وغذائياً صارماً وكذلك لممارستها التمارين الرياضية بانتظام. أورد الموقع أيضاً أن هاندا تهتم باتباع روتين خاص بها للعناية بالبشرة وتحرص دائماً على إزالة الجلد الميت يومياً عبر استخدام أقنعة الوجه المختلفة. هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها صحف تركية الفنانة الشابة متهمة إياها بإجراء الكثير من عمليات التجميل. فقد سبق أن أعلن موقع Wonderslist عن قائمته لأجمل 10 نساء في عام 2021 التي شملت نجمات من جنسيات مختلفة. ففي العام الماضي على سبيل المثال هاجمت بعض الصحف هاندا متهمة إياها بأن وجهها عبارة عن عمليات تجميل بالكامل موردة عناوين مثل "هاندا أرتشيل 100% تجميل" في إشارة إلى أن جمالها ليس طبيعياً. وأشارت الصحف إلى الاختلافات الكثيرة والواضحة في ملامح هاندا ما بين الماضي والحاضر، مما يؤكد خضوعها للتجميل.