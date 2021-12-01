أول تعليق من محامي شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد أنباء طلاقهما

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت أنباء انفصال حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، وهو الخبر الذي فجرته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، وزاد تأكيده بعد امتناع حسام وشيرين على التعليق حتى هذه اللحظة.

حتى أن هناك أنباء خرجت بوجود نزاعات قانونية ومالية حاليًا بين حسام وشيرين.

وعن وجود نزاعات قانونية، وأنباء عن الانفاصال، قال حسام لطفي محامي الطرفين في تصريحات صحفية: “لم يحدثني أي منهما في هذا الموضوع”.

وعلق على ما تم تداوله بشأن وجود نزاع مالي بينهما، وقال :”لم يحدث، لم يتحدث أي منهما في هذا الموضوع إطلاقا”.

وعن زعم بعض المواقع وجود فريق من المحامين بين شيرين وحسام حبيب، لتحديد حقوق كل منهما، ومطالبة “حسام” بالحصول على جزء كبير من الأموال لإدارته لأعمالها وإشرافه ورؤيته الفنية، أجاب الخبير القانوني :”أنا مستشار قانوني لهما ولا علم لي مطلقا بهذا الحديث، ولم يتم إثارته مطلقا”.

من جهة أخرى، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء أمس، أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي بعنوان “كلها غيرانة”، ومن كلمات الشاعر محمد مصطفى مالك، وألحان محمود انور، وتوزيع محمد مجدي، ووصل عدد مشاهداتها بعد طرحها عبر قناة شركة روتانا في موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 500 ألف مشاهدة.

وأثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، حالة من الجدل، عقب إعلانها مزاعم طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، حسبما زعمت، وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم”، وأعادت الأحمدية نشر خبر الطلاق وكتبت: “شيرين طلقت حسام حبيب”.

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