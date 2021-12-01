لن تصدق العمر الحقيقي للنجمة المصرية ليلى علوي .. ستندهش إذا عرفت ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في لقاءات سابقة قبل اشهر بينن "أبلة فاهيتا" والنجمة المصرية ليلى علوي والذي شهد ظهورا نادرا لنجلها بالتبني "خالد"، الذي يبلغ من العمر حاليا 19 عاما، وكشف في الحوار التلفزيوني أن والدته أحيانا ترتدي ملابسه، ومنها جاكيت أو «تي شيرت»، كما أفصح أنها تسير حافية القدمين في المنزل، ما أثار ضحكات الحاضرين للقاء.

وخلال الاسابيع القليلة الماضية تصدرت الفنانة المصرية، ليلى علوي، الترند على محرك البحث الأمريكي "غوغل"، بعد استضافتها في حلقة، أمس الأول الجمعة، من برنامج الدمية الساخرة والمثيرة للجدل "أبلة فاهيتا".

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لليلى علوي في لقائها مع برنامج "أبلة فاهيتا: لايف من الدوبلكس"، المذاع على فضائية "أون" المصرية، وأبرزها الكشف عن عمرها الحقيقي، وأول أجر تقاضته في بداية مشوارها الفني.

وقالت إنها من مواليد عام 1962 (58 عاما)، واسمها بالكامل هو ليلى أحمد علوي علي، وتم اختيار اسم "ليلى علوي" لها في الوسط الفني بسبب تكرار كتابته على كراريس المدرسة.

أما عن أول أجر تقاضته في حياتها المهنية، فكان 75 قرشا، وذلك مقابل عملها في الإذاعة المصرية.

أيضا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من اللقاء يكشف فيه أحد أصدقاء ليلى علوي أنه تعرض لحادث سير، وقامت هي بضرب المتسبب فى الحادث في الشارع، كما كشف أحد أصدقائها أنها حضرت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي بفستان ممزق وآخر محروق.

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية هو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.