مستاء ومصدوم.. عمر كمال يعلق على إحالته للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان الشاب عمر كمال، على بيان نقابة المهن الموسيقية اليوم، الذي كشف عن إحالته للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر، وذلك وفقًا لتعليقه عن سبب كلمتي “خمور وحشيش” في أغنية بنت الجيران إلى “تمور وحليب” خلال حفله الذي أقيم أمس الأول بالسعودية.

وقال عمر كمال في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه لا يعرف سبب تحويله للتحقيق ولم يصدر منه أي شيء يهين به مصر”.

وقال عمر في الفيديو: “اتفاجئت من كل الصحف والمواقع لقيت لستة اتهامات بأني أسأت لمصر واسمها وهنت مصر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، طب ليه بسأل نفسي قالوا عمر كمال عندما سئل قال أن أنا قلت جملة تمور وحليب تليق على قدسية الأرض المقدسة، وأخذوها إسقاط إن مصر أرض مش مقدسة وأني بقول إن السعودية مقدسة ومصر لأ”.

ونفى عمر كمال التصريحات المنسوبة له مؤكدًا أنه لم يصدر منه هذا التوضيح بشأن سبب استبداله كلمات الأغنية، قائلًا: “كلام غلط جدًا أنا ما قلتش كده ومش مسؤول عن أي صفحة كوميك أو صفحة بتعمل كوميك بهزار وأي حد بيكتب تعليق وبينزله بهزار وعن طريق الفوتوشوب”.

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واستكمل: “كنت بهرج مع الجمهور السعودي، واستبدلت عبارة خمور وحشيش بتمور وحليب لأن لسعودية معروفة بالتمر والحليب والقهوة البلدي، وكنت بهزر مع الناس والناس عجبها”.

وتابع: أنا لم أسيء لمصر ولا جبت سيرة مصر، وبعد كل أغنية هناك بقول سقفة لمصر أم الدنيا على طول بقول كده، ما قلتش إن السعودية أرض مقدسة ومصر أرض وحشة ما حدش سألني كده خالص لو حد معاه ريكورد يقولوا ليا ويطلعوه.

واستشهد عمر كمال بالعندليب عبد الحليم حافظ، قائلًا: عبد الحليم غير كلمات أغنيته، لمدح النبي هل عبد الحليم اتقال له أنت بتغني الدلع لمصر وهناك بتغني ديني، وأن المغازلة والدلع في مصر وهناك تغني محترم عشان مصر وحشة.

واستكمل: “لا هنت مصر بقصد أو من غير قصد، أنا بحترم بلدي والمسرح اللي واقف عليه مفيش حاجة اسمها لما سئل، وضحت لمين ومين سألني أيه الاثبات عشان يتوجه لي التهمة دي واحنا بهزر مع جمهوري 20 الف واحد ما ومش مسؤول عن أي صفحة وأي كوميك تلزقوه فيا وتبنوه عليه قرارات على مستقبلي”.

بدأت القصة باستبدال عمر كمال عبارة خمور وحشيش لـ تمور وحليب في حفله بموسم الرياض في السعودية، لكنه أثار الجدل بعد ذكره سبب استبدال كلمات الأغنية قائلًا: لائقة على البلد الطاهرة اللي واقفين على أرضها، وتنفيذا لتعليمات النقيب هاني شاكر.

بيان نقابة الموسيقيين

جاء في في بيان صادر من قبل نقابة المهن الموسيقية بتوقيع من نقيبها هاني شاكر، إن مصر وطن مُقدس ومُصان عرفت التوحيد قبل الأديان واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد؛ لكن مصر لا تُهان.

وأشار البيان إلى أن عمر كمال في آخر حفلاته بالمملكة العربية السعودية حينما سُئل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة قال أنا واقف على أرض طاهرة، علما بأن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها على القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء.

وفي إطار ذلك، أكد هاني شاكر ونقابته والقوى المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلا في موقعه والتصدي لكل ما هو مسف وردئ على الساحة الفنية وخطورته على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف.

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