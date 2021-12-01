لن تصدق العمر الحقيقي للفنانه الفاتنه نادية الجندي ..المفاجأة في حجم ثروتها رقم خيالي يفوق كل التوقعات؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة نادية الجندي هي ممثلة مصرية فازت بجائزة ملكة جمال الإسكندرية الق نظمتها ( مجلة الجيل ) وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاما .

كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم ( جميلة ) بعام 1959 ، بعدها شاركت بأدوار أكبر قليلا في أفلام ، مثل ( الخائنة ، صغيرة على الحب ، مراتي مجنونة مجنونة ) .

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والذي حققت من خادله في عام 1973 قامت ببطولة المسلسل التلفزيوني ( الدوامة ) ، وفي العام التالي قامت بأول بطولة سينمائية لها بفيلم ( بمبة كشر ) نجومية واسعة ، شاركت بعدها في عدة أفلام حق عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم الباطنية ) والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات ، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها ( نجمة الجماهير ) ، ومن أهم أفلامها في تلك الفترة ( وكالة البلح ، خمسة باب ، جبروت امرأة ، ش?د الملكة ، الضائعة ، الإرهاب ) .

قدمت أيا خلال فترة تسعينات القرن العشرين مزيدا من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة أثناء عرضها بدور العرض ، مثل مهمة في تل أبيب ، حكمت فهمي ، امرأة هزت عرش مصر ، اغتيال ، 48 ساعة في إسرائيل ) . د ومع ظ?ور موجة الكوميديا الجديدة في السينما اتجهت إلى العمل في التلفزيون ، فقدمت مسلسلات عديدة منها ( مشوار امرأة ، من أطلق الرصاص علي هند علام ، ملكة في المنفی ) .

أيضا الفنانة نادية الجندي من الفنانات الكبار الذين لن ينساهم الجمهور المصري مهما مر على ابتعادهم مئات السنين وذلك لأن أعمالهم باقية ومتواجدة بشكل كبير كما أنها واقعية وتناقش قضايا متواجدة لجميع الأجيال ..

كما أن الفنانة نادية الجندي نوعت أعمالها بين داخل وخارج مصر وكذلك قدمت سينما ومسرح وتلفزيون لذلك تجد عشاقها عند المتهمين بكافة الألوان الفنية بلا استثناء .