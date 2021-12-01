بطاقة سما المصري تكشف عن عمرها الحقيقي.... والمفاجأة في مهنتها قبل الشهرة واسمها الحقيقي ؟..  شاهد

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة المصرية سماء المصري واحدة من مشاهير السوشيال ميديا المعروفات بجرأتهن وإثارتهن للجدل، وكانت محجبة لفترة كبيرة، تربت مثلها مثل أي بنت في الأقاليم والفلاحين، أخذت من والدتها خفة الدم، اختنقت من القوانين والعادات والتقاليد هناك لتقرر البحث عن فرصة لها أحسن بالقاهرة.

- نشأتها ولدت الفنانة سما المصري في مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، وهي ممثلة وراقصة من أب مصري وأم مصرية، اسمها الحقيقي سامية أحمد عطية عبدالرحمن المعروفة بسما المصري، أنهت دراستها الجامعية بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. ونزحت للقاهرة لوحدها وبدأت حياتها ثم اشتغلت في قناة المحور الفضائية كمذيعة وذلك بعد تخرجها من الجامعة.

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- بدايتها الفنية أنتجت أول كليباتها واسمه "منفسن" إخراج سامح عبد العزيز وبعدها شاركت كبار النجوم في حفلاتهم مثل مجد القاسم، محمد فؤاد، حكيم والعمدة، غنت ومثلت ورقصت في فيديو كليب بعنوان «يا أحمد يا عمر» ضمن أحداث فيلم مجانين نص كم والذى كان سببا في شهرتها رغم اتهامها بارتداء ملابس فاضحة في هذا الكليب.

- تعمد إثارة الجدل سما المصرى أثارت الكثير من الجدل حولها بسبب ارتدائها لملابس يرفضها الكثير من المصريين لمخالفتها للتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها، وكذلك طريقة غنائها التي لا تتناسب مع معتقدات المجتمع المصري.

- حبس سما المصرى

وفي عام 2020 ألقت قوات الأمن المصرية القبض على سما المصري على خلفية التحقيق معها بعد التهم التي وجهت ضدها بنشر صور ومقاطع فيديو غير لائقة بالمجتمع المصري ومخلة بالشرف.

واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها.

وكانت المحكمة قضت بالسجن ثلاثة أعوام وسداد غرامة قدرها 300 ألف جنيه للراقصة سما المصري المتهمة بالتحريض على الفجور.

ثم قضت المحكمة الاقتصادية بتعديل حكم سجن الفنانة سما المصري إلى سنتين بدلا من ثلاث سنوات وذلك في قضية التحريض على الفسق والفجور.

- أزواج سما المصرى سما المصرى قالت، خلال استضافتها في أحد البرنامج، إنها تزوجت ثلاث مرات، زيجة واحدة رسمية، وزيجتين عرفي.

سما كشفت أنها في أغلب زيجاتها كانت الزوجة الثانية، دون معرفة الزوجة الأولى لزوجها وأهله بأمر زواجهما، في حين إن أهلها كانوا على علم بكل زيجاتها، لافتة إلى أنها لم تفكر في الإنجاب في أي زيجة من زيجاتها لكونها كانت تشعر أن الحياة غير مستقرة بينهما.

وأضافت سما المصرى: "لا أحب العلاقات التي في النور، خاصة أن أغلب من ارتبطت بهم كانوا من ذوى مناصب، الناس هتفدني بإيه، وأهم حاجة إن أسرتي عارفة".

- مهنة سما المصرى قبل الشهرة

نزحت سما المصري للقاهرة وحدها وبدأت حياتها بالعمل في بازار لبيع التحف والعمل بالسياحة تركته ثم عملت فترة بالبورصة في العلاقات العامة، التسويق واستمرت سنة ثم تركتها وسافرت للخارج.

- عمر سما المصرى الحقيقى

أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي التداول بصورة ترخيص قديمة للفنانة المصرية سما المصري، وانتشر ترخيص العمل الذي تم إصداره عام 2013، ليكشف عن إسم سما الكامل، وعمرها الحقيقي.

وفي التفاصيل، فقد كشف الترخيص عن إسم سما الكامل، وهو: سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وأظهرت الصورة تاريخ ميلاد سما المصري الحقيقي، إذ أنها من مواليد شهر فبراير عام 1976، لذا فهي ستبلغ من العمر الـ45 عاماً.