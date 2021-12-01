بلاغ للنائب العام ضد عمر كمال والمطالبة بمحاكمة جنائية عاجلة له بتهمة الإساءة للأراضي المصرية

ابو ظبي - احمد الجزار - أعرب المحامي سمير صبري، عن استيائه الشديد، من المطرب الشاب عمر كمال، لإساءته للأرض المصرية أثناء إحياء حفل بمدينة الرياض.

وأضاف صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC، أن ما حدث من عمر كمال عقوبته الحبس 6 سنوات، لأنه يسيء للدولة المصرية ومكانتها خارجيا، وكذا يحط من كرامة المصريين بالخارج.

واختتم «صبري» بلاغه، ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به، وإحالة عمر كمال للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشف سمير صبري، أن هناك قائمة جديدة ستقوم نقابة الموسيقيين، بالإعلان عنها غدا الخميس لملوك الإسفاف والذين يحاربون الفن الهادف، مشددًا على أنه لن يترك عمر كمال بعد إساءته للوطن.

وتقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد المطرب الشعبي عمر كمال، لإساءته للأرض المصرية أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض.

وفي سياق آخر، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان؛ لنشره فيديو كليب إباحي، حيث احتوى الفيديو على ألفاظ صريحة غير لائقة.

وخلال البلاغ أشار، المحامي سمير صبري إلى تطور الوضع في الأغاني، حيث بعد أن كانت تحوي الألفاظ والإيحاءات الجنسية، أصبحت تتضمن الألفاظ البشعة والمتدنية، والعديد من العبارات الفجة الصريحة.

كما استند المحامي في بلاغه، إلى ظهور مجموعة من المرتزقة والعاطلين، الذين يهدفون إلى تخريب الساحة الغنائية، والترويج للبلطجة والمخدرات، هذا بالإضافة إلى الترويج للتحرش الجنسي، بخلاف العديد من الجرائم الأخرى.

وأضاف المحامي سمير صبري، أن تلك الأغاني تُعد حملة من البذاءة، يكمُن غرضها في تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية.

بينما طالب صبري في نهاية البلاغ، بإصدار أمر بالتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ، فضلًا عن إحالة الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

كما أعلن صبري تأييده لقرار الفنان هاني شاكر، الذي يُفيد بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، كما أثني على قرار وقف محمد رمضان، عن إحياء الحفلات أو الغناء كليًا.

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