هاني شاكر: سيتم إيقاف عمر كمال لأن تصريحاته إهانة للوطن وسيمثل للتحقيق غدًا

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن ما فعله مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، من استبدال كلمات أغنيته إلى تمور وحليب خلال حفله بالسعودية استفز المتابعين في مصر، مضيفا أنه ليس مقبولا ما تحدث به مؤدي المهرجانات.

وأوضح شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن النقابة تحاول الحفاظ على الأجيال القادمة، قائلا: عمر بيقول إن كلمات أغنيته مينفعش تتقال في السعودية علشان أرض طاهرة.. أمال بتعمله ليه في مصر.. يعني إيه أقول هنا كلام وهناك كلام، أرض مصر برده طاهرة.

وأشار إلى أن هناك تحقيقا مع عمر كمال في النقابة، غدا الخميس، متوعدا بعقاب كبير؛ لأنه أساء إلى مصر وليس فردا، مؤكدا: سيتم إيقاف عمر كمال، فتصريحاته إهانة للوطن.

وإليكم أبرز تصريحات هاني شاكر..

– هدفنا من منع الكلام الخارج حماية أبناء الأمة العربية كلها وليس مصر فقط، وكل بلد في الدنيا أرضها مقدسة

– مصر طاهرة وكل الأراضي العربية طاهرة. يعني إيه أغير كلامي هنا وهناك؟!

– نناشد صناع المسلسلات تقديم فن يعبر عنا. مش عايز أشوف مسلسل في رمضان بيقدم خمور وبلطجة

– قانون الضبطية القضائية هيساعدنا كثير على مواجهة الظاهرة السلبية، والبرلمان سيساعدنا ومقدر الدور الذي نلعبه

– بشوف بنات بتغني أغاني على “التيك توك” تودي في داهية. إحنا رايحين فين بولادنا

– بيقولوا هاني شاكر بيتلكك، اللي بيعترضوا وهما مش فاهمين حاجة ياريت يساعدونا نعيد للفن رونقه وقيمته

– استغربت من موقف عمر كمال. الناس بتكلمني ومش مصدقين إن مصر يتقال عليها الكلام ده

– أقول لعمر كمال إن مستحيل تقول الكلام ده على أرضنا وبره لا، عايزينك تعمل نفس الموقف في مصر وكل الدول العربية

– عمر كمال إتبلغ وعنده تحقيق بكرة، وهيحضر أول ما يوصل، والغلط المرة دي في بلدي مش في شخصي، واحتمال يتم وقفه

– سمير صبري رفع قضية وقدم بلاغ ضد عمر كمال قدام محكمة الجنايات لإنها إهانة لسمعة البلد

وجاء قرار نقابة المهن الموسيقية بعد تصريحات عمر كمال عن سبب استبداله لكلمتي “خمور وحشيش” إلى “تمور وحليب” في أغنيته الشهيرة “بنت الجيران” في حفله الأخير بموسم الرياض، وتعليله ذلك بقوله “أنا واقف على أرض طاهرة”.

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