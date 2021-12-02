بعد إحالة عمر كمال للتحقيق.. حسن شاكوش يغني يا حبيبتي يا مصر في موسم الرياض (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عبر حسن شاكوش عن فخره واعتزاره ببلده مصر خلال حفله بموسم الرياض، حيث فاجأ الجمهور بنشر فيديو من الحفل خلال غنائه: يا حبيبتي يا مصر، وذلك بعد قرار نقابة الموسيقيين بإحالة عمر كمال للتحقيق؛ بتهمة إهانة قدسية مصر.

وقال حسن شاكوش في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع إنستجرام: هعمل حاجة نفسي أعملها؛ عشان أنا فخور إني وسطيكم، وحسيت إني في بلدي التانية، مصر أم الدنيا، وبعد إذنكم، هقدم تحية مني لبلدي اللي اتربيت فيها، وعشت فيها، وهموت فيها، وأحلى تحية لأم الدنيا مصر، ثم أدى أغنية يا حبيتي يا مصر.

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جاء ذلك بعد أن أحالت نقابة الموسيقيين- تنفيذا لتعليمات النقيب هاني شاكر- عمر كمال، للتحقيق؛ بسبب منشور كتب فيه سبب استبداله عبارة: خمور وحشيش، بـ: تمور وحليب، في حفله بموسم الرياض، وهو ما أثار غضب الجمهور، حيث قال عمر كمال: لايقة على البلد الطاهرة اللي واقفين على أرضها.

من جهته، عبَّر هاني شاكر نقيب الموسيقيين، عن غضبه الشديد، من ما قاله عمر كمال، معتبرًا أنه إهانة لقدسية مصر، وجاء في البيان الذي أصدره: مصر وطن مُقدس ومُصان، عرفت التوحيد قبل الأديان، واستأمن الأنبياء على أرضها، فكانت لهم ملاذا وأمانا، وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون، فاستنار، حتى جاء بعض أبنائها الذين عقوها، فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد؛ لكن مصر لا تُهان.

وأوضح البيان: في آخر حفلات المطرب عمر كمال في المملكة العربية السعودية، حينما سُئِلَ عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش، بتمور وحليب، في أغنيته الشهيرة بنت الجيران، قال: أنا واقف على أرض طاهرة.. علما بأن الفنان هاني شاكر، طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل؛ لخطورتها على القيم والأخلاق، وأنها تترسخ في وجدان النشء.

كما طالب هاني شاكر، ونقابة المهن الموسيقية، كل المصريين والقوى المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية، بضرورة مواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق، كل في موقعه، والتصدي لكل ما هو مُسِفّ ورديء على الساحة الفنية، وخطر على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف.

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