بسبب هذه القبلة الساخنة .. بطلة مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان متهمة بالشذوذ - شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - قبلة ساخنة وضعت بطلة مسلسل محمد رمضان في موقف محرج جداً، بل أنها عرضتها للاتهام بالشذوذ، وذلك بعد أن نشرت صورة لها مع اختها وهي تقبلها من فمها بطريقة ساخنة.

إنها الفنانة جوري بكر التي شاركت في مسلسل البرنس لمحمد رمضان وقدمت دور هايدي التي كانت تعمل مع نور وتصدرت جوري بكر محركات البحث بعد نشرها هذه الصورة، وكتبت عليها: “سنقاتل دائمًا، لكننا سنكافئ دائمًا أيضًا. هذا ما تفعله الأخوات نجادل ونشير إلى ضعف بعضنا البعض.

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“وأخطائهم وسوء الحكم عليهم، ونعرض مشاعر عدم الأمان التي كانت لدينا منذ الطفولة، ثم نعود معًا حتى المرة القادمة.. بحبك ياحته من قلبي”.

وأثارت الجدل بهذه القبلة، حيث علق عليها الجمهور بشكل كبير وانقسموا فريقين، الفريق الأول يرى أنها جريئة بشكل كبير، فكيف تقبل أختها بهذا الشكل، واتهمها البعض بالشذوذ.

والفريق الأخر دافع عن جوري وقال أنه طبيعي أنها تقبل شقيقتها حتى إن كانت بشكل ملفت فليس هناك ما يعيبها في ذلك، وبعدما انهالت التعليقات على الصورة، اضطرت جوري لغلق التعليقات

تم تداول الصورة بشكل واسع على وسائل التواصل وتعرضا الأختان لانتقادات وأجمعوا أن هذا التصرف غير لائق ومثير للاشمئزاز.

جوري ترد

وعلقت جوري بكر على الهجوم الشرس ضدها عقب نشر هذه الصورة، وقالت عبر خاصية “ستوري” على انستجرام:

“أنا مش هبرر مواقف ولا أي حاجة بعملها لأي حد، بس بجد أنتوا ناس مريضة، بالأخص اللي كاتبين كومنتات سخيفة وقذرة”.

وأضافت: “دي أختي اللي ببوسها بوسة جميلة وطاهرة، ومش هشيلها عشان أنتوا اللي عقولكم مريضة”.

الجدير بذكر أن جوري تبلغ من العمر 32 عامًا، وهي من مواليد أكتوبر 1988 في محافظة الإسكندرية، وهي تخرجت في كلية

الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، وبعد التخرج سافرت إلى الإمارات.

بدأت ‏ كمذيعه ومقدمة برامج، و دخلت إلى مجال التمثيل في سنة 2020 من خلال مسلسل “البرنس”، كما شاركت في مسلسل “ليه لا”، ومسلسل “شارع 9” مع الفنانة رانيا يوسف.