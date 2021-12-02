هذه الفنانة الكبيرة تزوجت سراً زوج زميلتها .. والمفاجأة في رد فعل الأخيرة حين علمت بالخبر ؟.. شاهد من تكون!

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة سناء يونس هي ممثلة مصرية ولدت في 3 مارس من عام 1942 بدأت مسيرتها الفنية في عام 1960 خلال دور صغير في فيلم إشاعة حب، وقدمت أدوار ناجحة مع الفنان الراحل الكبير فؤاد المهندس، حيث رسخت "إيفهاتها" بالمسرحيات وكثير من أعمالها في أذهان الجمهور من أشهرها "أريد خبزا وحنانا"، و"وطلقني يا ابن المقفعة" وغيرها الكثير، حيث كان البداية في مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعملت بفرق المسرح الحر منذ شبابها وتوفيت في في مستشفى كليوبترا عن عمر يناهز 64 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان في 20 مايو من عام 2006م.

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وقدمت الفنانة نحو 40 فيلما، مثل حمام الملاطيلى، "جنون الشباب"، "إضراب الشحاتين" مع الفنان "كرم مطاوع"، والنجم الكبير" سمير صبري"، و"لبنى عبد العزيز"، وفيلم "إوعى وشك" مع الفنان "أحمد رزق"، وفيلم "جواز بقرار جمهوري"، و"حرب إيطاليا"، مع الفنان" أحمد السقا"، وشاركت أيضا في مسرحيات منها "سك على بناتك" و"هالة حبيبتي".

وعن حكاية الزواج التي استمرت 3 أيام فقط فهي مع الفنان محمود المليجي حيث اتفقا على الزواج سرا حفاظاً على مشاعر زوجته الأولى وهذا كان طلبا منه ووافقت عليه وهو ما كشفه الناقد الفني طارق الشناوي الذي قال: "بعد رحيل المليجي أجريت مع سناء يونس حوارًا حكت فيه كل تفاصيل حياتها معه، ولكن قبل النشر اتصلت بي وطلبت مني ألا أكتب شيئا فلم ترض هي أيضا أن تغضب زوجته علوية جميل".

زواج سري

وسناء يوسف رفضت أن تعلن عن هذا الزواج احترامًا لمشاعر الفنانة علوية جميل، التي كان يعشقها المليجي ولا يستطيع أن يخبرها بهذا الأمر، ورفضت الميراث منه حفاظا أيضا على العهد الذي أخذاه على بعضهما بعدم إعلان زواجهما، لكن قال الفنان سمير صبري، في لقاءه له على الراديو، إن المليجي تزوج سناء يونس، 3 أيام فقط، وعندما علمت زوجته علوية أمرته بأن يطلقها وبالفعل فعل ذلك، لتكون من أقصر الزيجات في الوسط الفني.

وضحت الفنانة الراحلة بالكثير من أجل أن تستمر الحياة الأسرية لزوجها الفنان محمود المليجي مستقرة هادئة، فلم تسع لإحداث أي قلقلة له مع زوجته ،فقد ارتبطت سناء يونس به عاطفيا أثناء مشاركتهما سويا في مسلسل "ظلال السنين" عام 1964 تم توطدت علاقتهما ونما الحب بينهما أثناء مسرحية (عيب يا آنسة)،حيث تطورت علاقتهما وقررا ضرورة الارتباط.

وبالفعل تمت زيجتهما في اوائل السبعنيات وكان شرط المليجي أن يظل زواجهما سريا حرصا على مشاعر زوجته الفنانة علوية جميل والتي كان حريصا على استمرار الحياة معها فقد تزوجها بعد قصة حب كبيرة، وضحت سناء يونس بشهرتها الفنية.

وقدمت سناء يونس آخر أعمالها مسلسل "أذكى غبي في العالم"، مع صديق رحلتها الفنان سعيد صالح في عام 2006، وطوال مشوارها الفني قدمت قرابة 200 عملا بين السينما والمسرح والتلفزيون، وحصلت الفنانة سناء يونس على جائزة من مهرجان الإسكندرية عام 1992 عن فيلم (الفضيحة) ، وأول أفلامها فيلم إشاعة حب، حيث ظهرت كإحدى صديقات سميحة (سعاد حسني)، في عام 1960، وكان آخر أفلامها من حيث تصويره فيلم حرب أطاليا عام 2005 مع أحمد السقا.

المصدر | وسائل اعلامية مصرية