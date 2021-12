تشانينج تاتوم يعود بالجزء الثالث من سلسلة Magic Mike

أكد الممثل تشانينج تاتوم عودته بجزء ثالث من سلسلة الأفلام Magic Mike، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث سيعيد الممثل تمثيل دوره، مع عودة مخرج الفيلم الأصلى ستيفن سودربيرج لإخراج الجزء الجديد من الفيلم، والذى سيطرح تحت اسم Magic Mike’s Last Dance.

وأعلن تاتوم عن الأمر من خلال نشر صورة على حسابه الرسمى على موقع الصور إنستجرام، وعلق عليها قائلا "حسنًا، يبدو أن مايك لين سيرقص مرة أخرى".

كما أكدت الصورة التى نشرها تاتوم أن كاتب سيناريو الأفلام السابقة Reid Carolin سيعود للجزء الجديد.

وقال تاتوم فى أحدث تصريحاته: "لا توجد كلمات توضح كم أنا متحمس لـ عودة العمل على سلسلة Magic Mike من جديد مع ستيفن وجريج وريد، والإضافة الجديد للعمل وهى HBO Max".

وأضاف المخرج ستيفن سودربيرج: "بمجرد أن رأيت ما فعله تشانينج وريد وفريق تصميم الرقص ماجيك مايك من جديد تأكدت بأنه علينا أن نصنع فيلمًا آخر، حيث يجب أن يتحقق حلم مايك لين بربط الناس من خلال الرقص".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، لا يزال فيلم Magic Mike’s Last Dance في مراحل التحضيرات الأولية، إلا أنه من المؤكد أن يطرح حصريا على HBO Max، وإلى الآن لا توجد أى معلومات مؤكدة حول طرحه بـ دور العرض حول العالم.

كما أعلنت شركة Paramount عن بدء العمل على فيلم جديد The Lost City of D، على أن يقوم كل من الممثلة العالمية ساندرا بولوك والممثل العالمى تشانينج تاتوم، ببطولة العمل الجديد الذى يتبع مؤلفة رومانسية التي تكتشف أن المدينة الخيالية المفترضة التي كتبت عنها حقيقية، ومن المقرر أن يصل العمل دور العرض حول العالم في 15 أبريل من العام المقبل 2022.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter"، الفيلم الذى سيقوم بـ إخراجه آدم وآرون ني، يتبع مؤلفة رومانسية ناجحة (بولوك)، التي تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على التعاون مع عارض الأزياء (تاتوم)، وذلك لأنهما انجرافا إلى مغامرة أغرب من الخيال.

تمت كتابة السيناريو الخاص بـ The Lost City of D بواسطة المؤلفة دانا فوكس "Isn't it Romantic, How to be Single"، بولوك أيضًا منتجة في المشروع من خلال شركتها Fortis Films، جنبًا إلى جنب مع Liza Chasin لـ 3dot Productions و Seth Gordon لـ Exhibit A.