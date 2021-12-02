رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعين الدكتورة غادة جبارة رئيسا لاكاديمية الفنون...

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الدكتورة غادة جبارة رئيسا لاكاديمية الفنون لمدة اربعة اعوام وذلك بناء على ترشيح من الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .

ووجهت عبد الدايم التهنئة لجبارة وحثتها على استمرار تطوير العمل بالمؤسسة العريقة على كافة المستويات ، ومواصلة الاهتمام بالعملية التعليمية ودعم القيم الايجابية في نفوس الطلاب والتي من شأنها نشر الوعي والارتقاء بالمجتمع ، مؤكدة ثقتها فى تواصل النجاح الذى تحقق خلال الفترة الماضية .

يذكر أن الدكتورة غادة جبارة شغلت منصب نائب رئيس اكاديمية الفنون منذ سبتمبر ٢٠١٨ وتخرجت فى المعهد العالى للسينما بقسم المونتاج عام 1990 كما تولت رئاسة القسم ثم وكيلا للمعهد وأخيرا عميدا للمعهد العالى للسينما من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦، ووكيل نقابة المهن السينمائية والأستاذ دكتور بقسم المونتاج وقد اختارت قبل سنوات أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للحصول على الدكتوارة ، حققت من خلال موقعها كعميد لمعهد السينما انجازات عديدة، كان آخرها إقامة مهرجان أبو الهول السينمائي الدولى المُخصص لأفلام طلاب معاهد وأكاديميات السينما حول العالم، وقد حققت دورته الأولى نجاحًا مُلفتا رغم أنه أقيم بالجهود الذاتية كما نجحت فى عرض أفلام طلاب معهد السينما فى العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ومنها القاهرة السينمائى وكان ودبى وفينسيا وغيرها .