تركي آل الشيخ يحتفى بزيارة المنتج محسن جابر لموسم الرياض

احتفى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بزيارة المنتج محسن جابر إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة فعاليات موسم الرياض، ومشاهدة مسرح أم كلثوم ومسرح العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. ونشر المستشار تركى آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورتين للمنتج محسن جابر؛ الأولى مع أبطال عرض مسرحية كوكب الشرق، والثانية جمعت محسن جابر ومحمد شبانة ابن شقيق العندليب والمنتج محمد جابر والمهندس مصطفى جابر ووالدتهما. وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية في تعليقه: "سعيد جدا بزيارة أخي الاستاذ الكبير محسن جابر لموسم الرياض ولمسرح الفنانة الكبيرة أم كلثوم ومسرح الفنان الكبير عبدالحليم… الاستاذ محسن جابر من الركائز الكبيرة في حفظ وأرشفة الفن العربي له مني كل محبة وتقدير".

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