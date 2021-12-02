وزيرة الثقافة ومدير الايسيسكو يعقدان مؤتمرا صحفيا لاعلان تفاصيل فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الاسلامي 2022 تعقد الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة الايسيسكو مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر ظهر الثلاثاء 7 ديسمبر بالمسرح الصغير بدار الاوبرا للاعلان عن تفاصيل اطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الاسلامي لعام 2022 . يحضر المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الثقافة ومدير الايسيسكو يعقدان مؤتمرا صحفيا لاعلان تفاصيل فعاليات اختيار القاهرة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.