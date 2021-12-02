مالا تعرفه عن علاء مرسي.. توفي ابنه في عز شبابه والمفاجأة في جمال ابنته الباهر التي أخفاها عن الأنظار | شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - الفنان الشهير «علاء مرسي» والذي يعد واحد من فنانين الكوميديا، الذين لديهم بصمة واضحة في قلوب الجمهور، ولديه موهبة فنية عالية وأداء تمثيلي رائع سواء في الكوميديا أو الدراما الاجتماعية، وولد الفنان القدير عام 1965، داخل محافظة كفر الشيخ في مدينة دسوق، لكنه سافر خارج مصر وعاش بالسعودية مع عائلته في بداية حياته.

استكمل علاء مرسي سنواته الدراسية داخل مصر، ثم حصل على شهادة إتمام دراسته من المعهد العالي للفنون المسرحية، ووالده هو الشيخ «مرسي الدمراوي» واحد من أشهر علماء الأزهر الشريف.

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- مسرتة الفنية

وساهم علاء مرسي في العديد من الأعمال الفنية السينمائية أشهرها فيلم «كبارية» و«الطريق إلى إيلات» و«الحرب العالمية الثالثة» و«عندليب الدقي»، أما عن الأعمال التليفزيونية، التي شارك بها كان أشهرها مسلسل «ليالي الحلمية» و«من الذي لا يحب فاطمة».

- وفاة إبنه

وكان تعرض الفنان الكوميديان الشهير «علاء مرسي» إلى صدمة شديدة جدًا في حياته، بسبب رحيل ابنه في حادث سيارة في عام 2010، وظل يعاني فترة كبيرة من تلك الصدمة لكنه أوضح فيما بعد أن الفقد يعطي خبرة كبيرة للإنسان، وأنه خرج من تلك المحنة بالخبرة.

- إبنة علاء مرسى

وقد ظهرت ابنته «مريم» مؤخراً حين قامت بالتهنئة في عيد ميلاده وكانت هي المرة الأولى، التي ظهرت فيها ربما قد أخفاها عن الإعلام بسبب جمالها، لكنه رغم ذلك هناك صور منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي مع ابنته الأخرى «فاطمة»، ولم نعلم ما هو سر إخفائها عن الجميع.

والجدير بالذكر أن الفنان القدير «علاء مرسي» قد حصل على جائزة أفضل ممثل من مسرح الثقافة الجماهيرية ومن المسرح العربي أيضاً لعدة أعوام متتالية، كما أن له عدة تجارب ناجحة في الإخراج المسرحي أيضاً، لذا هو فنان متعدد المواهب.

مصدر التقرير | الوطن نيوز - ليالينا - اخبار العرب