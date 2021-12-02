أحمد السعدني يدعم أبو تريكة: متفرضوش المثلية الجنسية في المناهج والأفلام وتقولوا حرية

ابو ظبي - احمد الجزار - دعم الفنان أحمد السعدني، اللاعب محمد أبو تريكة، بعد حديثه عن رفض تأييد المثلية الجنسية في الدوري الإنجليزي الممتاز والجدل الذي اُثير عقب تلك التصريحات.

كتب السعدني على حسابه بموقع “فيسبوك” وعبر عن رأيه قائلًا “احترم حرية الإنسان تبقي رينبو تبقي سندوتش بيض بالمانجة، أنت حر وافرض حريتك عليا أنا واللي جابوني أنا واعي وأقدر اتمسك بالفطرة”

وتابع “إنما تفرضها في المناهج والكرتون والجيمز وكل الأفلام والمسلسلات والكرة، وتقولي حرية لا ببساطة أنتوا كبيركم عجلة أنا ذنب أمي ايه”.

يذكر أن تصريحات أبو تريكة والتي قال فيها أن المثلية الجنسية ليست فقط ضد الدين الإسلامي وإنما ضد الطبيعة البشرية ايضًا، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين.

وفي سياق آخر، كشف أحمد السعدني في تصريحات تلفزيونية سابقة أنه بدأ العمل في التمثيل من خلال دور صغير في المسلسل الزراعي “سر الأرض” مع والده صلاح السعدني حيث قال “كان أبويا بيصور حلقة في المسلسل الزراعي الأشهر” سر الأرض” وكنت كومبارس، واتعرفت لأول مرة علي أحمد رزق”.

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