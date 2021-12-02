عمر كمال ينشر فيديو من حفل الرياض

نشر عمر كمال مقطع فيديو من حفله في السعودية ، عبر حسابه الشخصي فيس بوك .

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يلبي طلب احد المصريين باداء اغنية له ، وعلق قائلا : " عاوزين نسمع سقفة لمصر ام الدنيا ".

وجاء ذلك تزامنا مع التحقيق معه بسبب الاساء لمصر في حفله الاخير بالرياض .

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا صحفيا للرد على حالة الجدل حول المطرب عمر كمال، بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية».

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيانها: « مصر وطن مُقدس ومُصان ، عرفت التوحيد قبل الأديان ، واستأمن الأنبياء علي أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا

وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتي جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان».

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