أسرار لا تعرفها عن ناهد الشريف .. رغم اسلامها تزوجت من مسيحي وظهرت عارية بشكل كامل في هذه الأفلام ؟

الرياض - محمد الاطلسي - اسمها الحقيق هو سميحة زكي النيال، وولدت في الأول من يناير عام 1942م، في محافظة الإسكندرية، اكتشفها المخرج حسين حلمي المهندس، وقدمها في عدة أفلام سينمائية، وتزوجها فيما بعد عام 1962م.

أنها الفنانة ناهد الشريف، فهي ممثلة شهيرة وقدمت العديد من الأفلام السينمائية، وبرزت خلالها موهبتها الفنية، وفي السطور التالية سنكشف لكم أسرار لم تعرفونها من قبل عن فنانة الإغراء ناهد الشريف.

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عرفت بممثلة الإغراء بسبب ما قدمته من أفلام كانت تظهر فيها في اوضاع مخلة وملابس فاضحة، ووصل الامر لظهورها عارية في أحد هذه الأفلام الذي شاركها التمثيل الفنان عزت العلايلي.

وبررت ناهد الشريف وقت إذ ظهورها عارية بأن أختها كانت مريضة جدًا وكانت لا تمتلك أموال لعلاجها فوافقت على هذا الدور المخل لجلب الاموال وعلاج اختها.

تم تصوير هذا الفيلم في الكويت، ومنع من العرض في مصر وتم تصنيفه على انه فيلم إباحي لا يليق للعرض والمشاهدة.

تعرضت ناهد الشريف للنقد من الصحف ووسائل الإعلام بأبشع الألفاظ والتهم، فحاولت الابتعاد عن التمثيل، ثم عادت ببعض الأفلام الكوميدية مرة أخرى في محاولة لتحسين صورتها، بعدما أكدت ندمها الشديد على تقديم هذا الفيلم.

بعد طلاقها من زوجها الأول، شعرت بعاطفة تجاهه كمال الشناوى وذهبت له وقالت: “ليه الرجل دايما هو اللى بيتقدم للست.. ليه الست لا تتقدم للرجل؟ فقال لها: هذا تكريم للست، فقالت له: طيب أنا عايزة أكسر القاعدة دي، وأنا بطلبك للزواج”، فوافق الشناوى رغم أنه متزوج لكن بشرط أن يظل الزواج بينهما سرا، وظلا متزوجين ٦ أعوام بعدها تم الانفصال.

اكتشف الأطباء مرضها بالسرطان، لكنها واجهته بشراسة ولم تجد من تلجأ إليه إلا كمال الشناوي، ولما علم بحقيقة مرضها اقتحم مكتب رئيس الوزراء فؤاد محيى الدين، وقال له: “ناهد شريف بتموت وعايزين نسفرها تتعالج على نفقة الدولة”.

فيما بعد تعرفت ناهد شريف في لبنان على صاحب الملهى الليلي إدوارد جرجيان صاحب ملهى “البلو اب”، وشقيق كيجام راقص لبنان الشهير، وطلب منها للزواج.

ورغم تحذير من حولها منه، لأنه مقمار، ومخالف لديانتها الإسلامية، فهو مسيحي، إلا أنها تزوجت منه، وظل كلاً منهما على دينه، وأنجبت منه طفلتها الوحيدة “باتريسيا” التي أصبح اسمها بعد ذلك “لينا”.

عندما اشتدت عليها المرض تخلى عنها زوجها إدوارد وأخذ جميع أموالها، فطلقت منه بمعجزة، ثم عادت إلى مصر وبقيت في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي أياماً معدودة، لترحل بعدها عن عالمنا في 7 أبريل عام 1981، عن عمر يناهز 39 عاماً