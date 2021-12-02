تنشر لأول مرة.. أول صورة نادرة من حفل زفاف رشدي الدنجوان رشدي أباظة على ابنة عمّه .. والمفاجأة في طريقة جلوسهما ؟.. شاهد

الرياض - محمد الاطلسي - خلال الساعات والأيام القليلة الماضية تناقلت عدد من الحسابات المهتمة بأرشيف المشاهير على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة نادرة جداً التُقطت للفنان المصري الراحل رشدي أباظة في يوم عقد قرانه على ابنه عمّه نبيلة أباظة في العام 1979.

ولفت العروسان الأنظار بطريقة جلوسهما حيث رأى العديد من المتابعين أنهما لا يشعران بالفرح، فيما اعتبر آخرون أن لا دليل على هذا. ويُشار إلى أن نبيلة هي الزوجة الأخيرة للممثل الراحل حيث ارتبط بها قبل سنوات قليلة من وفاته.

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أما أولى زوجاته فكانت الفنانة تحية كاريوكا التي تزوجها في العام 1952 وانفصل عنها بعد 3 سنوات. وبعد هذا أعلن ارتباطه بالأميركية باربرا التي أنجب منها ابنته الوحيدة قسمت قبل أن ينفصل عنها بعد 4 سنوات.

كذلك تزوج الفنانة الراحلة سامية جمال واستمر زواجهما 18 عاماً حيث انفصلا في العام 1977. كما تزوج في أثناء ذلك الفنانة اللبنانية صباح لمدة قصيرة جداً.

ويُذكر أن بعض الحسابات كانت قد استعادت صورة تعود إلى المراحل الأخيرة من حياة رشدي أباظة وبدا فيها إلى جانب نبيلة، ولاحظ الكثيرون أن تغييراً كبيراً طرأ على شكله بسبب المرض.