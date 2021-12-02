“منك لله على الصبح يا راجل عيب”.. محمد العدل يهاجم هاني شاكر بسبب عمر كمال

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه المنتج محمد العدل رسالة للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد قراره الأخيرة بإحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر، على خلفية تغيير كلمتي “خمور وحشيش” إلى “تمور وحليب” من أغنية “بينت الجيران” في حفله بالسعودية.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إهانة قدسية مصر، يا راجل عيب، هي مصر قليلة قوي كده وأنت واخدها معاك في كل خناقة، هتموت من مكاسبهم تقوم تسلمهم لمحامين الغبرة، منك لله ع الصبح، خلتنا ندافع عن ناس غصب عننا.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر بيانا أقرت به تحويل عمر كمال للتحقيق، بعد ظهوره في إحدى حفلاته بموسم الرياض مؤخرا، واستبداله كلمات أغنيته بنت الجيران من هشرب خمور وحشيش، إلى هشرب تمور وحليب، وهو ما خلق حالة كبيرة من الهجوم عليه.

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