الرياض - محمد الاطلسي - ممثلة جميلة تتمتع بملامح بريئة هي فتاة أحلام الشباب المصري والعربي، تمتلك قاعدة عريضة من الجماهير، حصلت على لقب “أشهر عازبات الوسط الفني”، أنها الفنانة نرمين الفقي ملكة جمال الأنوثة التي دخلت قسم الشرطة لأول مرة في حياتها بسبب سوزان مبارك، تسببت في طلاق نجمة كبيرة من زوجها، أثارت حيرة جمهورها وأصدقائها بعد تداول صورها مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أن هناك علاقة غامضة تجمعهما.

اسمها الحقيقي نرمين عبد الرازق الفقي، ولدت في حي لوران بمحافظة الاسكندرية 21 يونيو 1969 عمرها 51 عاماً، تنتمي لعائلة فنية ابن خالها هو الفنان والإذاعي كريم كوجاك، تخرجت من مدرسة كلية فيكتوريا كولدج احدى اعرق المدارس الانجليزية.

88389848

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

عندما خانت «الشحرورة» ابنتها مع رشدي أباظة.. لن تصدق كيف انتقمت هويدا من والدتها في يوم جنازتها؟

فتاة حسناء تضع كاميرا مراقبة في غرفة نومها لأنها تشعر بألم شديد أثناء النوم .. وفي الصباح اكتشفت الصدمة؟

عندما دخلت الجميلة نرمين الفقي السجن بسبب سوزان مبارك .. والمفاجأة في السبب ؟

بعد عقود من الزمن.. الكشف عن هوية زوج كوكب الشرق أم كلثوم الذي تزوجها سراً .. فنان شهير لن تصدق من يكون ؟

فنانة شهيرة عشقها فريد الأطرش ولم يتزوجها واحتفظ بصورتها في المصحف .. فمن تكون؟

فوائد خارقة للقرفة مع العسل لم بخبرك بها أحد من قبل .. تعالج أكثر من 25 مرضاً بعضها غير متوقعة؟

ذكرت في القرآن الكريم : فاكهة رخيصة تمنع هشاشة العظام وتحمي من سرطان القولون وتحسن انتظام الجهاز الهضمي - تعرف عليها؟

هذه العلامات إذا ظهرت على أصابعك فهي إشارة إلى قرب إصابتك بمرض خطير للغاية .. تعرف عليها فوراً

اختفت منذ 20 سنة .. ظهور بطلة «عنتير شايل سيفه» في حالة يرثى لها والجمهور في صدمة | شاهد الصور

حكاية زواج سامية من جمال من أمريكي وسيم .. أشهر إسلامه للفوز بقلبها وخطفها من الدنجوان رشدي أباظة وفي النهاية سلب كل أموالها؟

تعادل الفياجرا وأكثرا أماناً : دراسة علمية حديثة تكشف عن 9 أغذية سحرية في زيادة الرغبة الجنسية | تعرف عليها

الفاكهة المعجزة : رخيصة الثمن متوفرة في الأسوق تقوي قدراتك الجنسية وتمنع عنك 10 أمراض فتاكة - تعرف عليها ؟

عندما صدم ملك السعودية أم كلثوم لأول مرة في حياتها ومنعها من الغناء .. والمفاجأة في السبب؟

القرنفل مفعول سحري لعلاج 8 أمراض يعاني منها أغلب الناس وفوائد مذهلة يبحث عنها الرجال والنساء في غرف النوم.. تعرف عليها

« زيت الزيتون والثوم والقرنفل » معجزة الأزواج في غرفة النوم.. تناوله بهذه الطريقة ؟

أشهر و أجرأ فنانة في مصر أحترفت التعري والاغراء وفي آخر أيامها أصيبت بالجنون.. والمفاجأة في اسمها الحقيقي!! .. لن تصدق من هي ؟

مالذي تفعله مسامير القرنفل للنساء في غرفة النوم.. كنز من العجائب يبحث عنه الجميع؟

مشروب سحري يقي من ألزهايمر ويحمي الذاكرة وهذا ما يفعله بسكر الدم خلال 15 دقيقة من شربه !!

مشروب يومي يرفع مستوى الكوليسترول بشكل جنوني.. تجنبوه فورا

وصية رسول الله .. هذه النبتة رخيصة الثمن و متوفرة في الاسواق تنظم سكر الدم وتعالج أمراض كثيرة لن تتوقع بعضها؟

صور جديدة لابنة سلطان سلطنة عمان .. أناقتها الفريدة وجمالها الرباني أذهل كل أميرات الخليج | شاهد

هبة من الشافي : مشروب بسيط يخفض نسبة الكوليسترول ويقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة .. طريقة التحضير؟

مفاجأة مذهلة : شاهد صور من حفل زفاف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على الحسناء أميرة الفائقة الحسن والجمال ؟

فياجرا طبيعية 100% .. عشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة الأستخدام الصحيحة!

اكتشاف مذهل خاص للنساء .. 10 علامات تكشف لك جنس الجنين في منزلك بدون فحص .. تعرفي عليها؟

اقرأ أيضاً : صور جديدة لابنة سلطان سلطنة عمان .. أناقتها الفريدة وجمالها الرباني أذهل كل أميرات الخليج | شاهد

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : بيان هام وعاجل من السعودية لجميع المواطنين والمقيمين بعد ظهور أول إصابة بالمتحور الجديد .. سيتم تطبيق هذه الخطوات الجديدة (تفاصيل كاملة)

اقرأ أيضاً : يفوق مفعوله الفياجرا .. إليك الطريقة الصحية للاستفادة من القرنفل في تقوية الرغبة وتأخير القذف في غرفة النوم

التحقت بكلية التجارة جامعة الاسكندرية، ولم تعمل بمجال دراستها نهائياً، بدأت مشوارها الفني من خلال عملها في الاعلانات التليفزيونية بعدما اكتشفها طلعت يوحنا، وكانت بداياتها الحقيقية من خلال مسلسل “حياة الجوهري” مع يسرا.

قدمت العديد من المسلسلات لدرجة أطلق عليها لقب “ابنة التلفزيون” وأبزرها، السيرة الهلالية، رد قلبي، هاربة من الجحيم، البحار مندي، خلف الأبواب المغلقه، بلد المحبوب، الليل وآخره، أبو العروسة، جبل الحلال، مشاعر في البورصة، نساء لا تعرف الندم، بنات عمري، أولاد عزام، مواطن بدرجة وزير، للثروة حسابات آخرى، أبو العروسة.

شاركت في عدد قليل من الأفلام ومنها، اللقاء الثاني، فل الفل، المضيفات الثلاثة، تحت الترابيزة، دكتور سيلكون، كما قدمت بعض المسرحيات مثل أنا ومراتي ومونيكا ودستور يا أسيادنا.

وكشفت “الفقي” في لقاء تلفزيوني إنها دخلت قسم الشرطة للمرة الأولى في حياتها بسبب مسرحية “دستور يا أسيادنا” مع الفنانان أحمد بدير وخليل مرسي وإخراج جلال الشرقاوي، نظراً لأنها تحتوي على ابعاد سياسية وتتناول سيرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وسوزان مبارك، وتم إيقاف المسرحية فترة ثم عادت مرة آخرى.

وتتناول مسرحية “دستور يا أسيادنا” فكرة حق المواطن كما بالدستور في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية فعندما تعلن الدولة عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية يقرر الموظف البسيط ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية إلا أنه يواجه العديد من المفاجأت التي يتناولها العرض بطريقة كوميدية ساخرة.

وتعتبر نرمين الفقي من أكثر النجمات اللاتي طاردتها شائعات منذ بداية مشوارها الفني كان أبرزها زواجها سراً من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وذلك بعد انتشار مجموعة صور تجمعهما على السويشال ميديا كانت السبب الرئيسي وراء اتهامها بأنها على علاقة مع الفيشاوي إلا أن الأخير صرح أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وأنه رجل لا يصلح للزواج، مؤكداً أنها سيدة جميلة وتستحق رجل يقدرها بشكل كبير.

ومن ضمن الشائعات التي تم تداولها نشطاء مواقع التواصل أن نرمين الفقي السبب الرئيسي وراء طلاق الفنانة الكبيرة ماجدة زكي من زوجها الفنان كمال أبو رية بعد شائعة زواجهما سراً مما تسبب في رد أبو رية على تلك الشائعات التي انتشرت كسرعة البرق.

ونفى كمال أبو رية ما تردده المواقع الالكترونية من شائعات حول زواجه من الفنانة نرمين الفقي ليؤكد أنهما أصدقاء فقط وجمعهما أكثر من عمل فني سوياً، لافتاً إلى أنه يعتقد أن تلك الشائعة خرجت بعدما قدما معاً مسلسل “كان ياما كان”.

وقامت نرمين الفقي بدورها بنفي شائعات زواجها من كمال أبو رية، وأكدت أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه مجرد صديق وأخ عزيز عليها منذ فترة طويلة، حيث شاركها في الكثير من الأعمال الفنية الدرامية، مؤكدة أنهما جيران في السكن في مدينة الشيخ زايد.