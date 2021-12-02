لن تصدق..  كواليس فيلم السندريلا  سعاد حسني الذي دفع بالفنان أحمد زكي إلى محاولة الانتحار ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ولد الفنان القدير " أحمد زكي " في 18 نوفمبر عام 1949 ، ولد في مدينة الزقازيق ، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005، عن عمر يناهز 55 عامًا.

حيث تخرج زكي، من معهد الفنون المسرحية عام 1973، وكان الأول على دفعته، ثم بدأ بالمشاركة في الأعمال المسرحية ، وكانت مسرحية «هالو شلبي» أولي أعماله المسرحية، وتوالت أعماله مثل: «مدرسة المشاغبين، العيال كبرت».

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ثم توالت أعماله الفنية الناجحة منها " البيه البواب ، النمر والأنثى ، الراعي والنساء ، زوجة رجل مهم ، موعد على العشاء ، أيام السادات ، الحب فوق هضبة الهرم ، عيون لا تنام ، البيضة والحجر " وغيرهم من الأعمال المشهورة والمحبوبة لدي الجماهير.

ومع ذلك يخفي عالم الفن الكثير من الأسرار والخفايا والغموض، فهناك العديد من الحكايات التي عرفت بمحض الصدفة، وهناك أيضًا أسرار لم يتم التعرف عليها حتى الآن، ويعود ذلك إلى الحرص الشديد للفنانين على مظهرهم الاجتماعي أمام جماهيرهم، فهناك من الفنانين من يخفي أصله بعد شهرته، وهناك من يخفي إحدى المواقف المحرجة لغرض شخصي، وهناك العديد من الأسباب الأخرى، التي تدفع الفنانين إلى إخفاء سر ما، حتى يحافظ على مستقبله الفني .

وقد ذكر الفنان القدير " جميل راتب " في أحد اللقاءات التلفزيونية موقفا عن الفنان الراحل " أحمد زكي"، حيث أن منتج فيلم " الكرنك" رمسيس نجيب رفض بطولته أمام السندريلا قائلًا: «لا يُمكن إن شاب أسود يظهر حبيب سعاد حسنى»، الأمر الذي دفع الفنان أحمد زكي لمحاولة الانتحار، فهو كان في بداياته ويبحث عن الفرصة التي ينطلق منها إلى عالم النجومية.