رغم كونه فتى أحلام كثير من الفتيات : 6 فنانات شهيرات رفضن الزواج من الدنجوان رشدي أباظة .. لن تصدق من هن وأسباب الرفض؟

الرياض - محمد الاطلسي - رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية ، فتي أحلام الفتيات على مر الزمان ، الذي أشتهر بعلاقاته النسائية المتعددة وتزوج 5 مرات من داخل الوسط الفني ومن خارجة ، وقع في حب عدة نجمات لكنهم رفضن الزواج منه لأسباب مختلفة .

شاركت الفنانة ماجدة الفنان رشدي أباظة في عدة أفلامها منها المراهقات وحواء على الطريق وفيلم نادر حمل أسم " دنيا البنات " ، ووقعت قصة حب بين ماجدة ورشدي وتقدم الخطبتها ولكن عائلتها رفضت لتعدد علاقاته النسائية .

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ولم تتزوج " الصباحي " سوى مرة واحدة وكانت من الفنان إيهاب نافع ، ولم تستمر هذه الزيجة طويلا بسبب الغيرة وفقا لما أكدته أبنتها غادة نافع .

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شاركت في العديد من الأفلام الكلاسيكية حتى أصبحت أحد الوجوه المألوفة ، رفضت الزواج لفترة طويلة بسبب عقدة من والدها الذي كان يعاملها بقسوة شديدة .

بعد اشتراكهما معا في فيلم " الزوجة رقم 13 " حاول أباظة إقامة علاقة عاطفية معها ولكنها صدته ورفضت خيانة صديقتها الفنانة سامية جمال .

هند رستم

ملكة الإغراء التي شاركت مع رشدي أباظة في أحد أهم الأعمال السينمائية " صراع في النيل " ، تقدم لخطبتها ولكنها رفضته وفضلت عليه الدكتور محمد فياض ، على حد قول أبنتها الوحيدة . رستم تزوجت مرتين الأولي من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة والثانية من فياض عام 1961 .

يسرا

عام 1980 أنتج فيلم " بياضة " ، من بطولة رشدي أباظة ويسرا التي كانت في بداية مشوارها الفني ، وفي الكواليس دارت قصة حب بين الثنائي ولكنها اعتذرت في النهاية عن الزواج لكونها أصغر من ابنته قسمت.

سميحة توفيق

ممثلة مصرية من مواليد محافظة الفيوم ، اكتشفها الفنان يوسف وهبي ورشحها للعمل بالسينما اشتهرت في خمسينات القرن العشرين بأدوار الإغراء ، تنافس على حبها والزواج منها كل من رشدي اباظة والفنان فؤاد المهندس ولكنها لم تتزوج أيا منهما .

سميرة توفيق

فنانة لبنانية ، كانت في الستينيات رمزا للأنوثة والجمال ، لم تحترف الفن بمصر ، وجذبت أغلبية الفنانين المصريين المشاركتها في أفلام لبنانية من بينهم كمال الشناوي ورشدي أباظة . قمة حب رشدي وسميرة بدأت خلال تصوير فيلم بدوية في باريس ، حيث اعترف رشدي بحبه لسميرة ، ولكن عائلتها رفضت هذا الزواج . وعن هذه العلاقة قالت " سميرة " في تصريحات تلفزيونية بعد سنوات طويلة من رحيل أباظة ، " ما صار هناك نصيب ، أنا من عائلة محافظة كتير ولذلك لم نتفق على الارتباط " .

المصدر : السلطة