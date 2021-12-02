رابح صقر يجري عملية قسطرة بالقلب ويعتذر عن جميع حفلاته الغنائية

ابو ظبي - احمد الجزار - خضع الفنان رابح صقر، لعملية قسطرة في القلب معلناً عن نجاح العملية، ومعتذرا عن تقديم الحفلات الغنائية في الفترة المقبلة، وناشد الفنان السعودي رابح صقر الجميع بالدعاء له، بينما سارع زملائه من الوسط الفني الى تهنئته بالسلامة والدعاء له بالشفاء الكامل، فتعرفوا معنا على التفاصيل.

رابح صقر يجري عملية قسطرة

الفنان السعودي رابح صقر كشف لمتابعيه في تغريدة له عبر حسابه على تويتر عن خضوعه لعملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح، وناشد جمهور الدعاء له، لكنه اعتذر عن تقديم الحفلات الغنائية في الفترة المقبلة.

وكتب على تويتر :”جمهوري الحبيب….أعتذر عن الحفلات العامة، خلال هذه الفترة وذلك جرائي عملية قسطره في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد. شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم، الله لايوريكم مكروه في من تحبون”.

النجوم يناشدون الدعاء لرابح صقر

من جهتهم، سارع النجوم الى تقديم التهاني للنجم السعودي بنجاح عملية القسطرة التي أجراها في القلب، وتمنوا له الشفاء العاجل، وبينهم النجم عبدالمجيد عبدالله الذي كتب لزميله على تويتر قائلاً :”الف سلامه عليك يأبو صقر وقدامك العافيه ان شاءالله سهاله وتقوم لجمهورك وتقدم حفلاتك الجميله المعتادة”.

آخر نشاطات رابح صقر

رابح صقر كان قد أعلن مفاجأة لجمهور وهي استعداده لإطلاق ألبوم غنائي مع بداية العام الجديد 2022 حيث غرد على تويتر قائلاً :” صباااح الخير ياأغلا وأحلا جمهور. في المراحل النهائيه لألبوم 2022 وسيطرح في بداية السنة وهو عبارة عن 12 أغنية راح اوافيكم بالتفاصيل قريبًا”.

وكان رابح صقر احتفل بعيد ميلاده الـ 60 يوم 6 نوفمبر الماضي، وتلقى العديد من تهاني الجمهور وبينهم النجمة الإماراتية أحلام التي كتبت له عبر حسابها بموقع “تويتر” :” ‏كل عام وأنت بألف خير يا عبقري الألحان والموسيقى العربية.. كل عام وأنت صقر الأغنية العربية.. الفنان الكبير الرائع المدرسة، رابح صقر“.

يذكر ان رابح صقر طرح في اليوم الوطني السعودي الـ 91 الموافق 23 سبتمبر الماضي الأغنية الوطنية “فوق الأمم” من كلمات نهار، وألحان رابح صقر، وتوزيع المايسترو مدحت خميس، فيما كانت آخر اعماله أغنية “أخبار إيه”، كلمات عمرو المصري، ألحان رامي جمال، توزيع مدحت خميس.

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