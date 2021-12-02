رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها في إسبانيا وسط صديقاتها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنان رانيا يوسف، بعيد ميلادها وسط صديقاتها في إسبانيا أمس الأربعاء، إذ أنها من مواليد 1 ديسمبر 1973.

ونشرت رانيا صورًا وفيديو خلال الاحتفال، حيث حرصن صديقاتها على مفاجئتها بإحضار تورتة وغنين لها بالإنجليزية والإسبانية.

وعبرت رانيا عن سعادتها بهذه المفاجأة، وعلقت على الصور قائلة: “شكراً لاصحابي الاسبانيات احتفلوا بعيد ميلادي في إسبانيا”.

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مسلسل المماليك

وفى سياق متصل يعرض مسلسل رانيا يوسف “المماليك”، في يناير المقبل، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعي تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، ويذكر أن مسلسل المماليك يوجد به 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

مسلسل “المماليك” بطولة كل من رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وإخراج حازم فودة، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة.

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