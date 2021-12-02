عرفت بـ«خطافة الرجالة »..أشهر فنانة مصرية أعلنت إسلامها وطلبت بحرق كل أعمالها .. والمفاجأة في امها الممثلة الشهيرة.. فمن هي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في عالم الفن هناك من حقق النجاح وهناك من انطلق بقوة قبل ان يخفق في النهاية وهناك ايضا من ترك الفن والتمثل واتجه إلى الله تعالى .

ومن هنا فقد حققت الممثلة الشهيرة ​منى داغر​ نجومية كبيرة عبر تجسديها أدوار الشر، وأطلق عليها لقب "خطافة الرجالة" بسبب الشخصيات التي أدتها.

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هي إبنة آسيا داغر أول ممثلة ومنتجة لبنانية في مصر، اسمها الحقيقي هو الين داغر بدات مسيرتها الفنية في عام 1944 وقدمت حوال 20 فيلم من إنتاج والدتها منها فيلم "الجيل الجديد" و"هذا جناه أبي" و"القلب له واحد" و"أم السعد" و"ست البيت"، وغيرها.

تزوجت من المحامي علي منصور بعد قصة حب كبيرة وعلى الرغم من انهما اتفقا على احترام ديانة بعضهما الا انها أشهرت إسلامها بعد خمسة أشهر من زواجهما لما رأت من حسنات في شريكها.

قررت أن تؤدي مناسك الحج خلال حملها وأنجبت أثناء تأديتها فريضة الحج ابنتها الكبرى، والتي أطلقت عليها "فاطمة الزهراء" على اسم ابنة الرسول ثم أنجبت ثلاث بنات.

اعتزلت التمثيل واختلفت مع والدتها المنتجة آسيا داغر لانها طلبت منها حرق جميع أفلامها لكن والدتها رفضت ذلك مبررة لها بأن أفلامها إنتاج وتاريخ سينمائي لا يمكن احراقه.

المصدر - في الفن