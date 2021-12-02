شاهد أول ظهور لإبنة احمد حلمي«لي لي » وقد غدت شابة فائقة الجمال ( الفيديو ) 

الرياض - محمد الاطلسي -

فاجئ الفنان المصري أحمد حلمي بنشر صور له مع ابتته لي لي وقد غدت شابة فائقة الجمال وعلى قدر من المرح علاوة عن اتقان موهبة الرسم .

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وسبق ان كشفت لي لي حلمي ابنة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، عبر لقاء لها ببرنامج The Insider الذي يذاع على تلفزيون دبي، عن دعم والديها لها في مشروعها الجديد، الذي استخدمت مواهبها في الرسم من خلاله.

وأوضحت لي لي أن مشروعها عبارة عن الرسم على الملابس والأحذية وغيرها من الأشياء، ليضفي لمسة جمالية عليها، موضحة أن والدها موهوب للغاية في الرسم، وهو ما تعلمته منه، فضلاً عن دعمه الكبير لها.

وتابعت أنها في البداية كانت ترسم على الحقائب لبيعها، لكن نصحتها والدتها بالرسم على مقتنيات أصدقائها البسيطة، لضمان نجاح الفكرة، ثم التسويق لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما الحساب الرسمي للمشروع على "إنستغرام"، الذي أنشأته بمشاركة صديقتها.

وذكر تقرير أذيع في البرنامج أن الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي قد حافظا على أن يبقيا حياتهما الخاصة وأولادهما بعيداً عن الإعلام لسنوات طويلة.

ولكن مؤخرا بدأت ابنتهما الكبرى "لي لي" في الظهور معهما سواء في حفل حضرته معهما، أو حتى من خلال عملها الجديد الذي تستغل موهبتها في الرسم من خلاله.