 ظهرت عارية تماماً .. الفنانة حورية فرغلي ندمت على تقديمها هذا المشهد وتكشف عن أمنيتها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - إذا كنت تتابع لقاءات الفنانين في البرامج خلال استضافتهم، فمن المؤكد أنك سمعت مقدم البرنامج يسأل الفنان السؤال الشهير، هل هناك عمل فني ندمت على تقديمه؟.

أو بصيغة أخرى، لو عاد بك الزمن ما العمل الفني الذي كنت ستتراجع عن تقديمه؟، وبالفعل هناك عدد من الفنانين والفنانات ندموا على تقديمهم بعض الأعمال الفنية أو بعض المشاهد فيها.

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ومن بين هؤلاء النجوم، الفنانة حورية فرغلي، التي كشفت عن مشهد ندمت أنها قدمته لأنها خلعت فيه ملابسها بالكامل وكانت وخلال استضافة حورية في أحد البرامج التلفزيونية، صرحت بأنها أرغمت على تقديم المشهد وكان ذلك في فيلم كلمني شكراً، وأن المشهد لم يكن موجود في السيناريو من الأساس، ولكن المخرج، خالد يوسف، اختلقه.

وأضافت أن المخرج أصر على تصوير المشهد وضغط علبها لتصويرها إياه، قائلا إنه يصب في مصلحة الفيلم وتتابع الأحداث معلقة أنه ظلمها وجعلها في منطقة ممثلين الإغراء عند الجمهور.

وفيما بعد، اتخذت حورية عهد على نفسها بعدم تقديم مثل هذه المشاهد مرة أخرى، حتى وإن وصل الأمر لترك العمل بأكمله قائلة أنها حرصت على تصحيح وجهة نظر الجمهور عنها في الأعمال الفنية التي قدمتها بعد ذلك.

فيلم كلمني شكراً من بطولة عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وصبري فواز، والفنانة شويكار، تم إنتاجه عام 2010 وأخرجه خالد يوسف.