ظهور «مفزع» للفنانة هدى رمزي بعد 27 عاما من اعتزالها.. شاهد كيف غير الزمن ملامح فاتنة السينما المصرية؟

الرياض - محمد الاطلسي - بعد اختفاء طويل عن الظهور الإعلامي عادت الفنانة المعتزلة هدى رمزي من جديد للتواجد في العديد من المناسبات التي تجمعها مع أصدقائها في الوسط الفني.

وظهرت الفنانة هدى رمزي مؤخرا بصحبة الفنانة سهير رمزي والإعلامية بوسي شلبي بعد غياب عن الإعلام والعالم الفني في أحد الأماكن العامة بالقاهرة.

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وكان آخر ظهور للفنانة هدى رمزي منذ عامين في الساحل الشمالي، وكانت برفقتها الإعلامية سهير شلبي والفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم والفنانة سهير رمزي والفنانة شهيرة.

وكانت الفنانة هدى رمزي اعتزلت العمل الفني في عام 1993، وهي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، واعتزلت السينما بعد أن ارتدت الحجاب.

بدأت مشوارها الفني وهي في الـ17 من عمرها حينما اشتركت في فيلم "الرداء الأبيض" من إخراج والدها، بعد إلحاحها حتى بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون، من أشهرها: "حنفي الأبهة، وجري الوحوش، وبئر الحرمان، عصر الذئاب، مع سبق الإصرار، امرأتان، الرداء الأبيض"، ومسلسلات: "أحلام الفتى الطائر، السمان والخريف، بنت الأيام، الزوجة آخر من تعلم، الحب وأشياء أخرى، علي الزيبق".

وتعد الفنانة هدى رمزي واحدة من جميلات السينما التي ذاع صيتها في السبعينات والثمانينات، فقد اشتهرت بملامحها الأوروبية، وتعاونت خلال مشوارها الفني مع كبار المخرجين والنجوم سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية والمسرح.

وعلى مستوى حياتها الشخصية تزوجت هدى رمزي في بداية حياتها ممثلاً اسمه "خالد" ولم يستمر زواجهما طويلاً، ثم تزوجت من رجل الأعمال "طه غانم" الذي طلقها بعد مشاكل طويلة ولها منه ابن واحد هو محمد، وفي عام 1986م تزوجت للمرة الثالثة من محام اسمه "سمير عيسى"، وعام 1991 تزوجت من رجل الأعمال الهارب "مصطفى البليدي" الذي طلقها ثلاث مرات خلال عام واحد عاشته معه، وتزوجت للمرة الخامسة من شخص يدعى "محمد عيسى"، أما آخر أزواجها فكان لاعب النادي الأهلي .