بعد أن أوقع بلاده في أزمة دبلوماسية مع دول الخليج.. أنباء عن إعلان جورج قرداحي استقالته غدًا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت وكالة رويترز، في خبر عاجل لها، أنه من المتوقع، أن يعلن جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، استقالته، غدا الجمعة.

وأضافت رويترز، أن قرار قرداحي، يهدف إلى فتح باب المفاوضات، قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للسعودية، وسط خلاف بين لبنان وعدة دول خليجية.

ويواجه وزير الاعلام اللبناني، مطالبات عدة، بالاستقالة؛ عقب تسريب فيديو له عن الحرب في اليمن، والذي تسببت تصريحاته خلاله، في أزمة دبلوماسية، بينه وبين دول الخليج العربي.