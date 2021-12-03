“إنتوا حرامية وأنا أشرف منكم”.. مرتضى منصور يهاجم عمرو أديب وشوبير وأحمد موسى (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجومًا لاذعًا ضد عددا من الإعلاميين يأتي في مقدمتهم عمرو أديب وأحمد شوبير وأحمد موسى، في أول ظهور له بنادي الزمالك بعد عودته لرئاسة النادي بحكم المحكمة”.

وقال رئيس مجلس إدارة الزمالك: “الواد عمرو أديب.. مرتضى منصور رجع ياعمرو يا أديب أنت فين؟.. أنت فين يا أحمد موسى.. وأنت فين يا شوبير؟.. فين المخالفات اللي أنت قولت عليها؟.. وفين الهيصة اللي عملتوها.. انتوا حرامية وأنا أشرف منكم”.

ووجه منصور الشكر لجمهور الزمالك، قائلا: “انتوا جمهور عظيم، ولكم الفضل في عودتنا”.

وحضر منصور اليوم إلى النادي ووجه كلمة إلى أعضاء النادي في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وأحمد مرتضى وهاني زادة واللواء علاء مقلد وشريف حسين نائب المدير التنفيذي والمستشار محمود عسال وغيرهم.

وقال مرتضى منصور، إن الحق عاد لأصحابه بعودة مجلس الزمالك المنتخب من جديد لممارسة مهام عمله من جديد، مضيفا “ربنا قال وعزتي وجاللي لأنصرنك ولو

بعد حين والحمد لله على نصر الحق، تلقيت اتصالا منذ عام وأنا متواجد في مقر النادي لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بالأعضاء يبلغوني فيه برحيل مجلس الإدارة، وانتظرنا لمدة عام لإجراء أي تحقيقات معنا ولكن لم يحدث لإن المجلس على حق“.

مرتضى منصور يسخر من فاروق جعفر

وسخر منصور من فاروق جعفر المستشار الفني السابق للنادي خلال كلمته للأعضاء مساء اليوم، حيث علق على تصرفات يرفضها بعض الأعضاء الحاضرين بقوله ” هو أنت قريب فاروق جعفر“، مشيرا إلى أنه من اليوم سيعود الانضباط من جديد في نادي الزمالك حيث قال “لما مشيت من النادي كان فوضى، البنات ترتدي اللبس الغير مرضي، والعديد من الخناقات يوميا، ومن إنهارده عودة الانضباط من جديد، مفيش تحرش مفيش سجاير داخل النادي ولو مش عاجبك هشطبك“.

وأضاف مرتضي منصور في تصريحاته: “كفاية بقى قضايا الأداب اللي اتعملت الفترة اللي فاتت للعاملين في النادي، وأي واحدة مش البسة محترم بالسلامة وأي

شغل مش مظبوط بالسلامة، ولو مافيش جوانتي وكمامة هقفلك المحل وأي أسعار هتزيد بردوا هقفل المحل”.

ووصل منذ قليل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء، لمباشرة عمل المجلس بعد قرارة عودته وإنهاء عمل الجنة المؤقتة.

وشهد وصول مرتضى إلى مقر نادي الزمالك استقبالا حافلا من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية بالنادي والسيدات التي هتفت «العو أهو» و«الأسد أهو» وسط «الزغاريد».

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