خفايا صادمة عن إلهام شاهين .. سافرت سراً إلى طبيب في فرنسا خوفاً من الفضيحة في مصر ( تفاصيل أكثر )

الرياض - محمد الاطلسي - روت الفنانة إلهام شاهين واقعة ذهابها إلى الطبيب النفسي خلال إحدى فترات حياتها، حيث فضلت الذهاب إلى طبيب خارج مصر، بسبب خوفها من الذهاب إلى طبيب مصري حتى لا «تُفضح»، على حد تعبيرها، قائلة: «رحت مرة لدكتور نفساني في فرنسا عشان اتكسفت أروح في مصر عشان ميفضحونيش».

وروت الفنانة إلهام شاهين تلك الواقعة، خلال ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، «الدكتور قال لي وقتها إن كلمة الفنون الجنون هي حقيقية بالفعل، لأن أكثر جهاز يستخدمه الفنان في عمله هو الجهاز العصبي، وبالتالي إجبار الجهاز العصبي على الخروج من حالة إلى حالة ومن شخصية لأخرى على عكس حقيقته، وكل ذلك يؤثر على الجهاز بشكل كبير مع مرور الوقت».

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وأضافت إلهام شاهين: «نحتاج كفنانين إلى هذا الجنون حتى نصل إلى الإبداع الذي نقدمه».

ووصفت إلهام شاهين، خالد الصاوي بـ «الجنون»، حيث يقدم خلطة فنية متفردة تعتبر النموذج الأقرب لتوصيف «الفنون جنون»، قائلة: «انت مجنون رسمي وأنا أحب الفنان المجنون الذي يقدم كل النوعيات بقوة وإجادة وتأثير.. أحييك على الجنون».

وأشارت إلى أن الفنان خالد الصاوي يجيد تقديم أدواره مع اختلافها بكفاءة شديدة سواء التراجيديا أو الكوميدية، وغيرها من الأدوار التي قد يخاف غيره من الممثلين تقديمها دون القلق من ردود أفعال الجمهور، مثل دوره في «عمارة يعقوبيان»، وهو الدور الذي قدمه بـ«معلمة»، على حد تعبيرها.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين في ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي ضمن فعاليات الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وجاءت الندوة بمشاركة عدد من الفنانين والنقاد، وأدارتها الكاتبة والناقدة ناهد صلاح، وكشف الصاوي خلال الندوة عدد من المواقف الهامة في مسيرته الفنية، بالإضافة إلى كواليسها وأسرار حياته الشخصية.

المصدر: الوطن