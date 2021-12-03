شيرين عبدالوهاب لـ نضال الأحمدية: “استمتع الاَن بحياة الحرية وأبني شيرين غير مستعبدة”

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تسجيلا صوتيًا مع شيرين عبدالوهاب، تحدثت خلاله عن حياتها الاَن مؤكدة أنها تريد أن تعيش حياة الحرية وتبني شيرين جديدة غير محتلة، وغيرها من التصريحات التي لم يتم الكشف عن موعد تسجيلها بشكل واضح.

وقالت شيرين خلال التسجيل: “أنا الآن (فري) ولكن حسام حبيب بيغير علي جدا، ولكني الآن استمتع بحياة الحرية، ولا أندم على ما ضاع مني أو فاتني فأنا أبني شيرين جديدة غير محتلة أو مستعبدة”.

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وروت شيرين أنها رأت في منامها لبنان وهو ينهض من جديد، وقالت: “دعوني في أعطي الأمل للناس في عز جروحي”، وأشارت إلى أنها تتابع مع عدد من الأطباء النفسيين مشيرة إلى الطبيب النفسي الآن مثل النساء والباطنة والجلدية.

وقالت شيرين: “أنا سأعود من جديد من الآن وجاهزة لأي شيء، ولا يوجد ما يعطلني مرة أخرى”.

وتوجهت شيرين عبد الوهاب بالشكر إلى نضال، قائلة: “بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي.. الطبيب النفسي زي النسا زي الباطنة زي الجلدية، على فكرة اللي مش بيعترف أنه محتاج دكتور نفسي بيكون جاهل ومش فاهم مقداره إيه في الدنيا لأن الإنسان بيتأثر لازم حد يلجمه زي الحصان، وأنا عندي دكاترة مش دكتور وعندي دكتور مصري وحلو جدًا”.

ورغم هذه المداخلة، مازالت شيرين وحسام يتابعان بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي وصورهما سويا موجودة لم يحذفاها.

يذكر أنه في الأيام الماضية أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية خبر طلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب.

ووفقا لما ورد في مجلة “الجرس” اللبنانية فقد أهدت شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب سيارة مرسيدس تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيها العام الماضي.

وتأتي هذه الأنباء بعد مرور أشهر على تسريب تسجيل صوتى لوالد حسام حبيب، يتحدث فيه عن رغبة ابنه فى الزواج من أخرى غير المطربة شيرين، وأوضح فى التسجيل الصوتى أن حسام متحكم فى كل أموالها وأمور أخرى عديدة.

انتشر التسجيل الصوتي بعد نشره عبر موقع مجلة “الجرس” اللبنانية، التي تملكها الصحفية نضال الأحمدية، والتي تعرضت إلى انتقادات من محبي شيرين عبد الوهاب، بخلاف تكذيب حسين حبيب، والد حسام، لصحة التسجيل المنسوب إليه من حديث حول نية ابنه لاستغلال أموال شيرين عبد الوهاب والزواج عليها من أجل الإنجاب.

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