حسن الرداد يكشف عن وصية والدته ويعلق على سبب وفاة دلال عبدالعزيز (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان حسن الرداد عن وصية والدته الراحلة له.

أكد حسن الرداد الذي حل ضيفا على برنامج “حبر سري” من تقديم أسما إبراهيم، أن والدته كانت هي الداعم الأول له، وبسببها كان يحرص أن يكون ناجحا.

أضاف أنها أوصته ببعض الأشياء التي لا يرغب في الإفصاح عنها، لكنه ينوي الاستمرار في الاجتهاد لكي ينجح، وهو ما كان يرضيها.

في نفس السياق، طلبت أسما إبراهيم من ضيفها الاتصال بأحد المقربين منه لاختباره في معلومات ذكرها حسن الرداد عن نفسه، واختار شقيقته.

كشفت شقيقة حسن الرداد أن وصية والدتهما له كانت أن ينجب الأطفال ويكون أسرة، وهو ما دفع “حسن” ليقول لشقيقته إنها كشفت عن المعلومة التي كان لا يرغب في إعلانها.

نفى الفنان حسن الرداد أن تكون حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز قد توفيت حزنا على فقدان زوجها الفنان الراحل سمير غانم.

أكد حسن الرداد أنه يرفض الحديث عن تفاصيل مرض دلال عبد العزيز، لكنه يؤكد أن ما تردد عن معرفتها بوفاة سمير غانم غير صحيح.

وقال الرداد: غير حقيقي ما تم تداوله حينها والشائعة دي مش مظبوطة وبنسمع كلام كتير مش حقيقي، وكتبت كذا بوست في الموضوع ده، ومش كل واحد يدي نفسه الحق يكتب أي حاجة، الواحد بيحاول يكون أسلوبه كويس مع الناس.

وتابع: “إحنا كنا نايمين في المستشفى تقريبا 4 شهور، مش بنشوف الشارع وكنا بنخرج بس عشان نروح لأستاذ سمير المستشفى، وبعد وفاته فضلنا قاعدين عند مدام دلال، وهي ماكنتش عارفة خالص أن سمير غانم توفى”.

كما عبر حسن الرداد عن استيائه الشديد من خروج شائعات عن وجود خلافات مع زوجته إيمي سمير غانم، أو شائعات تزعم انفصالهما: الشائعات متعود عليها أول ما بشتغل في عمل فني بيظهر شائعات، وكمان بداية ارتباطي بإيمي الشائعات خرجت كتير، وكانت أسئلة الناس غريبة حول علاقتنا لأننا كنا لسه مخدناش قرار الارتباط بشكل رسمي، والناس بتسأل في توقيت غلط.

واختتم حسن الرداد: بعد زواجنا فيه شائعات كتيرة عن طلاقنا والناس بتكلمني هو فعلا حصل كذا، حتى في الشارع الناس بتوقفني تسألني، وده شيء من اختراق الخصوصية.

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