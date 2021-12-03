أسرار للعلن : هكذا تزوجت الفنانة ليلى علوى من عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك .. والمفاجأة الكبرى في مهرها الثمين ؟

الرياض - محمد الاطلسي - النجمة المصرية ليلى علوي تعد من المع نجوم الفن في السماء العربية واكثر الفنانات شهرة وتحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في كل انحاء الوطن العربي بداية.

النجومية

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الفنانة الجميلة بدأت مسارها الفني منذ أن كانت في السابعة من عمرها حيث اشتركت في برامج الإذاعة والتليفزيون مع أقرانها من الأطفال من نفس عمرها ، كما عملت أيضا في المسرح عندما بلغت الخامسة عشر من عمرها .

وقد تعددت أدوار ليلي علوي في السينما والتليفزيون ، ومن أشهر أفلامها إعدام ميت ، وحلق حوش ، واضحك الصورة تطلع حلوة ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها ليلى علوي في حياتها ، زواجها من رجل الأعمال منصور الجمال ، بعد فترة طويلة كانت تميزت خلالها بأنها آنسة داخل الوسط الفني ، وبعد فترة من الشائعات أعلنت ليلى علوي عن هذا الزواج وفقا لما نقلته صحفة السلطة الالكترونية .

من عائلة مبارك اتضح فيما بعد أن منصور الجمال ، هو أحد أفراد أكبر العائلات المصرية ، ولديه جنسية بلجيكية ، ويبلغ من العمر 63 عاما ، ولديه 3 أبناء ، وله علاقة مباشرة بعائلة رئيس الجمهورية في ذلك الوقت ، محمد حسني مبارك ، لا خديجة الجمال ، زوجة جمال مبارك .

قالت في تصريحات صحفية عام 2008 : « ربنا كرمني بإنسان أحببته وأحبني ، فزوجي منصور الجمال رجل اقتصاد عاش أغلب حياته خارج مصر ، وهو إنسان رائع وربنا هداني إليه ، وسعيدة جدا بفرحة الناس ، وأدعو لي أن أكون زوجة صالحة وناجحة » ، مضيفة : هو رجل قوي الشخصية ، طيب القلب حنون إلى أبعد درجة ورغم سنوات عمره الطويلة التي قضاها بالخارج إلا أنه رجل شرقي جدا ، متفاهم وأشعر بالراحة أثناء الحديث معه ، وأهم ما في الزواج السكينة ، وبالفعل أشعر باستقرار وهدوء كاملين بداخلي ، ولعل هذا هو السبب في أن كل من يراني هذه الأيام يشعر بأنني مختلفة ، في الشكل والسلوك والجمال أيضا ، فالحب يجعل الإنسان جميلا » .

الظهور الأول على التلفزيون

في رأس السنة عام 2011 ، ظهر « الجمال » برفقة زوجته على شاشات التليفزيون لأول مرة ، في برنامج « ستوديو مصر » ، على قناة « نايل سينما » ، في حلقة خاصة للاحتفال برأس السنة والاحتفاء بمشوار « ليلى » السينمائي قال « الجمال » خلال الحلقة إنه عرف « ليلى » قبل الزواج بفترة كبيرة ، نتيجة حضوره العديد من الحفلات الرسمية التي تقام على شرفها بالسفارة المصرية بالخارج ، ولكنها كانت لقاءات رسمية ، إلى أن تعرف عليها عن قرب ، ونشات حب انتهت بالزواج .

المهر والهدايا

ولم يعرف الكثيرون أن المهر الذي قدمه منصور الجمال للجميلة ليلى علوي ، هو يخت ثمنه مليون ونصف دولار ، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة .

وقد وقع الطلاق بين الزوجين في عام 2015 ، أسباب الطلاق فقد رفضت ليلى علوي الإفصاح عن أية تفاصيل تتعلق به ، معتبرة أنه شأن شخصي لا يحق لأحد معرفة ، ولا يحق للإعلام تداوله ، واعتبرت الطلاق من قبيل القسمة والنصيب والقدر ، مؤكدة أنهما سوف يستمران في صداقتهما برغم الانفصال .

الوفاة

وفي عام 2020 مع ظهور فيروس كورونا توفي طليق لیلی علوي بعد إصابته بالوباء العالمي والذي لا يزال يحصد أرواح المئات حول العالم ، حيث كان يعاني من مشكلات صحية بالرئة بالإضافة إلى مرض السكري الذي عجل بوفاته بعد تدهور حالته الصحية .