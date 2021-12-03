أسرار الساعات الأخيرة في حياة عزت العلايلي وتفاصيل آخر 4 مكالمات قبل أن يفارق الحياة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن إجرائه 4 مكالمات هاتفية مع الفنان الراحل عزت العلايلي، قبل أن يرحل عن دنيانا، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.

وعلى هامش مشاركته في تشييع جثمان العلايلي، قال زكي، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن الفنان كان يتمتع بصحة جيدة للغاية، وبدأ المكالمة بضحكة وأنهاها بأخرى، بحسب قوله.

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وأضاف زكي: "فقدنا فناناً عظيماً وإنساناً رائعاً، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وتوالاجتماعيفي الفنان الكبير عزت العلايلي اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة بالإبداع.

وقال نجله محمود العلايلي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

وفي وقت سابق، نفى الفنان أشرف زكي، في تصريحات صحفية، وفاة عزت العلايلي، متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وقال زكي، إن الوفاة طبيعية، والفنان الراحل توفي في منزله بعد معاناة من أمراض الشيخوخة، مضيفا أنه تواصل معه منذ يومين بالضبط، وكان في حالة صحية جيدة.

والعلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السنيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وأحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.

ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل: "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.