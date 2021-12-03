الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد عقود خلت اشتهرت السينما المصرية في بدايتها بالراقصات اليهود، فكن يسيطرن على الساحة بشكل شبه كامل، ومن ضمنهن كانت الراقصة ذات الابتسامة الشهيرة “كيتي فوتساتي”.

وكيتي ولدت في 21 أبريل 1927، في الإسكندرية من عائلة يونانية، وقيل إنها تدينت بالديانة اليهودية، عاشت وترعرعت في الشوارع المصرية، واكتسبت منها خفة ظل المصريين، وتعلمت الرقص الشرقي وبرعت فيه.

42497850

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

خاص للنساء : إليك 7 طرق سحرية لم تعريفها من قبل لإثارة زوجك أثناء الجماع ( لا حياة في الدين )

أسرار مثيرة تكشف العلاقة الخفية بين الراقصة اليهودية كيتي ورأفت الهجان .. والمفاجأة في وفاتها الغامضة ؟

أسرار الساعات الأخيرة في حياة عزت العلايلي وتفاصيل آخر 4 مكالمات قبل أن يفارق الحياة ؟

بشرى لمرضى السكر .. تناول كوب واحد من هذا المشروب « الأخضر » على الريق يخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين!

أسرار للعلن : هكذا تزوجت الفنانة ليلى علوى من عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك .. والمفاجأة الكبرى في مهرها الثمين ؟

مشروب المعجزات : فوائد شرب الكركم علي الريق يوميا مذهلة للغاية .. لن تصدق ماذا يحدث لجسمك !

بعد سن الأربعين .. تعرف على 5 علامات مبكرة وواضحة لمرض «الزهايمر » وعليك مراجعة الطبيب فوراً؟

وسط صدمة جمهورها : فنانة مصرية شهيرة العربية يتم إيداعها بدار مسنين بموافقة زوجها وابنتيها .. تفاصيل مؤلمة

هذه العادة اليومية تُهدد حياتك وتقرب أجلك من حيث لا تعلم؟.. تخلص منها فورا

منظر خيالي يشبه الزجاجة.. هذا النبات النادر على أرض«الجزيرة المباركة » في اليمن.. شاهد الصور

ليلة سقوط نجمة الرقص الشرقي.. قضية آداب دمرت مستقبلها الفني تماما وابنتها فنانة شهيرة جدا.. من هي؟

ظهور هذه العلامات على قدميك إشارة لأرتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير ؟

نعمة من الله.. 5 فواكه شهيرة ورخيصة تخفص نسبة السكر في الدم وتسيطر عليه فورا | تعرف عليها

ما هي أطول مدة يمكن أن نقضيها دون استحمام خلال الشتاء .. لن تصدق الإجابة ؟

عندما ضبط إسماعيل ياسين زوجته وهي تخونه.. لن تصدق رد فعله وكيف تصرف؟

بسيطة لكن مفعولها جبار .. تناول هذا الطعام ثلاث مرات يجنبك الإصابة بالزهايمر والخرف مستقبلاَ؟

خفايا صادمة عن إلهام شاهين .. سافرت سراً إلى طبيب في فرنسا خوفاً من الفضيحة في مصر ( تفاصيل أكثر )

فوائد مذهلة : تناول حبة رمان على الريق يوميا وانظر ماذا يحدث لجسمك .. وخاصة مرضى السكري ؟

أتذكرون الطفله التي ظهرت قبل 15 سنة في المسلسل التركي «نور» وسحرت الجميع بجمالها؟ شاهد كيف أصبحت اليوم بعدما بلغت سن المراهققة؟

ظهور «مفزع» للفنانة هدى رمزي بعد 27 عاما من اعتزالها.. شاهد كيف غير الزمن ملامح فاتنة السينما المصرية؟

النوم بالجوارب ليلاً .. فوائد مدهشة لم يُخبرك بها أحد من قبل - تعرف عليها ؟

من بينها الموز الناضج : 4 أنواع فاكهة خطيرة لمرضى السكري .. تعرف عليها وتجنبها فوراً؟

مفاجأة يبحث عنها جميع الرجال..ادهن قضيبك بالعسل و زيت السمسم كل ليلة قبل النوم وشاهد ما الذي سيحدث؟!

دنيا سمير غانم طلبت من والدها أن يصلي قبل وفاته.. لن تصدق رد فعله المفاجئ | شاهد الفيديو

كنز رباني للذكاء : هذه الأطعمة تغذي المخ وتحسن بنية الدماغ وتقوي الذاكرة بشكل مذهل - تعرف عليها؟

صور جديدة لابنة سلطان سلطنة عمان .. أناقتها الفريدة وجمالها الرباني أذهل كل أميرات الخليج | شاهد

هبة من الشافي : مشروب بسيط يخفض نسبة الكوليسترول ويقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة .. طريقة التحضير؟

فياجرا طبيعية 100% .. عشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة الأستخدام الصحيحة!

▪ خاص للنساء : إليك 7 طرق سحرية لم تعريفها من قبل لإثارة زوجك أثناء الجماع ( لا حياة في الدين )

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : أول ظهور لـ ياسمين شقيقة كريم عبد العزيز الحقيقية تخطف الأنظار بجمالها الذي لا مثيل له .. والمفاجأة الصادمة صلة قرابته بــ ياسمين عبد العزيز! (الصور)

اقرأ أيضاً : فياجرا طبيعية 100% في غرفة النوم .. بديل مذهل للحبة الزرقاء ومتوفر في كل منزل والفوائد سحرية

كيتي ظهرت في العديد من أفلام الأبيض والأسود، أشهرها كانت أفلامها مع نجم الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين، وعلى الرغم من ظهورها في حقبة سيطر عليها عمالقة الرقص الشرقي، إلا أنها نجحت في تطويره، وجعلته فناً عشقه الكثير من محبيها ومتابعيها في السينما، كما تميزت بابتسامتها وضحكتها الساحرة، وتميزت برشاقتها، وقوامها الجميل التي حافظت عليه حتى تركها العمل الفن.

فجأة وبعد ما حققته من شهرة ونجاح كممثلة وراقصة في السينما المصرية، هاجرت كيتي مصر، وانقطعت أخبارها، وحينها أتهمها البعض بأنها على علاقة بإسرائيل، وأنها كانت عضوه في شبكة تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي، وعندما تم الكشف عن نشاطها، هربت قبل أن يتم القبض عليها.

رأفت الهجان ما قيل حينها هو أنها هاجرت مصر، بعد أن علمت بالقبض على الفنان السوري إلياس مؤدب، الذي تم التحقيق معه في قضية اتهمته بالانتماء لشبكة تجسس ضد مصر، ومن ثم تم إخلاء سبيله، فترك القاهرة عائداً إلى سوريا بلده الأصلي.

رواية أخرى قالت إن الراقصة التي تزوجت من المخرج المصري الراحل حسن الصيفي كانت على علاقة عاطفية بأشهر جواسيس مصر «رفعت الجمال» الشهير بـ«رأفت الهجان» أو جاك بيتون، إذ يُقال إنها كانت أول حب في حياة الرجل الذي هز العالم باختراقه لجهاز الموساد الإسرائيلي.

هذه الرواية اعتمدت على مذكرات الجاسوس الراحل، والتي كتب فيها أن أول حب في حياته كان لفتاه وصفها بأنها راقصة شابة، مراهقة وطائشة، وتكبره بعام واحد، اسمها «بيتي»، إلا أن بعض الآراء تعتقد أن المقصود هنا هو الراقصة كيتي اليهودية الشابة.

الهجان لم يرتبط بالراقصة عاطفياً فقط، وإنما جنسياً أيضاً، إذ أنه قال في مذكراته إنه انتقل للعيش معها، مما أثار غضب شقيقه «لبيب»، وتسبَّب له في مشكلات عائلية عديدة، جعلته يتخلَّى في النهاية عن حبه لـ«بيتي»، وعن عمله في السينما بعد أن كان قد قدم ثلاث أفلام سينمائية مع المخرج «بشارة واكيم».

نهاية كيتي اختلف عليها الروايات أيضاً، ففي الوقت الذي أشار البعض إلى أنها رحلت بعد إشاعة اتهامها في شبكة تجسس إلى إسرائيل، وتوفت هناك، أكد البعض أن ما دفعها للهجرة هو قرار وزير القوى العاملة حينها بطرد الراقصات الأجنبيات وإفساح المجال أمام المصريات، الأمر الذي أدى إلى هجرة عشرات الروسيات والعربيات والتركيات من مصر، وكانت من بينهم الراقصة كيتي.