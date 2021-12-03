الرياض - محمد الاطلسي - حكاية قد تبدوا غربية , فربما لم يخطر على بال هؤلاء الفنانات أن خطأ بسيط قد يرتكبه الطبيب أثناء إجرائهم لعمليات تجميلية قد تؤثر بالسلب على حياتهم بل قد تتسبب في مفارقتهم للحياة بأسرها. إليك أبرز المشاهير الذين وقعوا ضحايا لعمليات التجميل الفاشلة:

هنالك بعض النجمات اللواتي خضعن لعمليات تجميلية متكررة على ذات المنطقة في الوجه مما أدى لحصولهن على علامات فارقة تميزهن عن غيرهن مثل شفاه النجمة اللبنانية الجميلة إليسا، وأنف الفنانة السورية القديرة مها المصري وملامح الممثلة المصرية ميسرة!

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ومن أبرز الفنانات اللواتي التي كن يتمتعن بملامح تحلم بها العديد من الفتيات هي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي تعرضت لإنتقادات عديدة بعدما قامت بعملية تجميل فاشلة جعلت وجهها منتفخا وغبرت ملامحها الطبيعية السابقة.

واعترفت الفنانة التونسية لطيفة، بإجرائها العديد من عمليات التجميل حيث قالت في تصريح سابق لها، وأدت هذه العمليات إلى تغيير كبير في ملامحها، وكان آخرها إجراءها لبعض العمليات في الوجه جعلتها تشبه الفنانة ليلي علوي كثيرًا، وهو الأمر الذي، جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون مما فعلت كثيرًا.

كما أجرت الفنانة السورية جومانة مراد، عددًا من عمليات التجميل التي جعلت شكلها يبدو مختلف تمامًا، مما أثار استغراب جمهورها، وهي التي كانت أيقونة للجمال في سوريا، وكانت مشهورة بملامحها الهادئة الطبيعية.

وأجرت الفنانة إليسا اللبنانية العديد من عمليات التجميل، لكن إحداها فشلت بشكل مبالغ فيه، حيث أنها عند إجراءها عملية تجميل لمنطقة الفم، تسببت العملية لها في إعوجاج ملاحظ، وهو ما أثار حفيظة جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلهم يطالبونها بالتوقف عن تلك العمليات.

أجرت الفنانة حورية فرغلي عملية تجميل في أنفها، وذلك بعد سقوطها من على ظهر أحد خيولها، مما تسبب لها في إعوجاج شديد في الأنف، لكن العملية أتت بشكل عكسي، حيث أن مظهر أنفها أصبح أسوأ من ذي قبل، وتسببت لها العملية أيضًا في مشاكل في النطق.

قالت الفنانة السورية مها المصري، إنها ندمت كثيرًا على إجراءها لعمليات تجميل، وذلك من خلال حقن "الفيلر" و"البوتكس"، وكان هدفها الظهور في سن أصغر، لكن العمليات تسببت في انتفاخ غريب في وجهها، مما أضاع ملامحها الأصلية وجعلها تبدو مختلفة كثيرًا.

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أيضًا الفنانة الراحلة سعاد نصر كانت أحدى ضحايا هذه العمليات، حيث خضعت لعملية شفط دهون في أحد مستشفيات القاهرة، و حدث خطأ في التخدير إثر انسحاب خرطوم الأكسجين من الفم لمدة 10 ثوان، ما نتج عنه عدم توصيل الأوكسجين للمخ والقلب، ودخلت في حالة غيبوبة كاملة استمرت مدة سنة كاملة، حتى توفيت في 16 يناير 2007، وصاحب محنة مرضها العديد من الاتهامات من جانب زوجها لطبيب التخدير المسئول عن العملية، لكن في النهاية تمت تبرئة ساحة طبيب التخدير.