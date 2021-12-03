أسرار يسرا .. أنقذها الزعيم عادل إمام من الموت 3 مرات فرغبت به .. وتزوج غيرها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت النجمة يسرا، أن الفنان عادل إمام أنقذ حياتها أكثر من مرة، وقالت أن المرة الأولى هي عند فقدان صوتها أثناء تصوير فيلم رسالة إلى الوالي يومها أنهى الزعيم الفيلم بالكامل، وانتظرها حتى تعود من علاجها وتستكمل مشاهدها.

وكان قد نصحها بزيارة طبيب في فرنسا لمعالجتها، وعندما سافرت إليه، اكتشفت أن لديها جلطة في الحبال الصوتية وخضعت للعلاج هناك لمدة 3 أشهر.وظن الناس حينها أنها كانت تقوم بعملية تجميل لأن وجهها كان دائريا بسبب حقنها بمادة الكورتيزون، وأشارت إلى أنها فقدت 12 كيلو غراما من وزنها بعد ذلك.

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أما المرة الثانية، إثر تعرضها فيروس خطير كان سيصل للمخ كذلك رشح لها حينها طبيباً في فرنسا أيضاً.وأشارت إلى المرة الثالثة حين أجهضت مولدها وهي في الشهر الخامس وأكدت لا تفصح عن حالتها الصحية دوما لأن الجمهور يريد البهجة والفرح.

;كلام يسرا خللال استضافتها في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الابراشي حيث قالت: "كان طالع على المخ، وقعدت 3 شهور في فرنسا بتعالج، والناس كانوا فاكرين إني بتفسح". وأضافت: "كنت بين الحياة والموت، والدكتور كان داخل بينادي على مريض، ولما شافني رمى المريض قعده على الكرسي، وقالي إني بقالي 48 ساعة بموت بالمنظر ده".

وتابعت: "عادل إمام هو اللي بعتني عنده، الراجل ده أنقذ حياتي 3 مرات في حالات مختلفة، ومرة تانية رحت له في بداية التسعينات وصوتي راح، وبعتني للدكتور، وكنت رايحة أكشف وأرجع، لكن طلع عندي جلطة في الأحبال الصوتية، قعدت 3 أشهر متكلمش، الدكتور ده أنقذني وخففني تماما دون أي جراحة، هو زعيم حياتي".

وعادت يسرا بمسلسل "خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب تام العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها التي تمثلت بمسلسل "لدينا أقوال أخرى" الذي تم عرضه بعيدا عن شهر رمضان.

المصدر: النهار