كأنها فلقة القمر .. شاهد صور لـ أبنة الزعيم عادل امام المستخبية من سنين طويلة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - رغم عشقها للتمثيل الا انها اختارت الابتعاد عنه بسبب نصيحة والدها الفنان الكبير عادل امام . الوالد الحكيم قال لها البعد عن الاضواء غنيمة .

سارة ابتعدت نهائيا عن الاضواء بسبب رغبة زوجها ايضا ولم تظهر الا مرة واحدة من قبل فى عام 2006 ثم ظهرت مؤخرا لتقلب بظهورها السوشيال ميديا .

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ونشر الصحفي علاء حكيم أحدث صور لابنة عادل إمام سارة أو ساسو كما يحب أن يناديها الزعيم، وهي خريجة إعلام بالجامعة الأمريكية تزوجت من زميلها في الدراسة رجل الأعمال أحمد نبيل مقبل، وكانت هذه الزيجة مثار حديث الكثير من الأوساط الفنية والثقافية وقتها، لأن زوجها ابن قيادي إخواني، وتم عقد القران بمشيخة الأزهر وعقده شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي عام 2004.

عاشقة للتمثيل

بالرغم من عدم ظهورها سابقًا أمام الكاميرات، إلا أن الفنان عادل إمام قال في تصريحات صحفية له إن ابنته كانت تحلم بالدخول في مجال التمثيل، إلا أنه لم يؤيدها في ذلك الأمر.

رفض والدها التمثيل

أصر النجم الكبير عادل إمام على موقفه برفض السماح لابنته بدخول الساحة الفنية، بسبب العادات والتقاليد التي يرفضها، ووقتها قامت الدنيا ولم تقعد، على اعتبار أن موقفه غير منطقي، ما دام هو نفسه يشتغل بالفن ويقبل الفنانات. ورفض من قبل التحاق ابنته بمجال التمثيل، وأرجع الأمر إلى رفضه أن يتم تقبيل ابنته، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الوسط الفني وقت صدوره.

وفي الوقت الذي رفض فيه عادل إمام هذا الأمر لابنته، كان مساندا وداعما لتجربة ابنه محمد عادل إمام الذي بات واحدا من نجوم الصف الأول في الوقت الحالي.

سارة عادل إمام من مواليد عام 1977، وتعد أصغر من شقيقها رامي بثلاث سنوات، وظهرت من قبل عبر فيديو بتطبيق تيك توك مع ابنتها، وظهرت أيضًا في حفل أحمد عمرو عرفة ابن المخرج الشهير، وتناقلت وقتها مواقع التواصل الاجتماعي صورها.

تحافظ سارة على إبقاء حياتها الخاصة بعيدًا عن أعين الجمهور ومحبي والدها وأعمالها في مصر والوطن العربي، ونجحت في ذلك بشدة.

ويقضي حاليًا عادل إمام وقته وسط عائلته للاستمتاع بالجو الأسري، واحتفل أمس بعيد ميلاده الـ81، وحرص ابنه المخرج رامي إمام على تهنئته بعيد ميلاده، ولكن بلمسة رامي الإخراجية المميزة.

ونشر رامي مقطع فيديو لوالده الزعيم يضم أبرز شخصياته التي قدمها في مشواره الفني بدايةً من عقد الستينيات حتى الألفية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلق قائلًا: “عيد ميلاد أبويا الزعيم عادل إمام”.

وفي عام 2004 دوّت مفاجأة كبيرة في الساحة الفنية والسياسية أيضاً عندما تناقلت وسائل الإعلام خبر زواج ابنة الفنان عادل إمام ساره من أحمد نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين نبيل مقبل , كان الخبر بمثابة الصاعقة التي ضربت الأوساط الثقافية والفنية في ذلك الوقت ورغم حالة التكتم الشديد التي صاحبت الخبر في حينها من ناحية الإعلام المصري إلا أن انتشار صور عقد القران والذي عُقد بمشيخة الأزهر وعقده شيخ الأزهر السابق بنفسه محمد سيد طنطاوي أكدت الخبر والذي أعتبره البعض في حينها مجرد إشاعة أو فرقعة إعلامية غير حقيقية إلا أن تداول الصور أكد بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة الخبر.

تسبب الزواج في حد ذاته في أزمة ثقة بين عادل إمام وبين الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي رفض الدعوة التي وُجهت إليه وكذلك نجليه علاء وجمال اللذين رفضا حضور حفل الزواج .

قصة حب جمعت ساره عادل إمام بأحمد نبيل مقبل حيث كانا يدرسان سوياً بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية ، ولم تبدو أي مؤشرات في حينها لرفض الفنان المصري فكرة زواج ابنته المثيرة للجدل غير أن بعض تصريحاته فيما بعد الزواج عن زوج ابنته أحمد قال عنه :”تشرفت به لأنه شخص محترم وابن أصول “.

ترك عادل إمام لابنته الحرية في اختيار شريك حياتها تماماً برغم الانتقادات والهجوم الذي تعرض له إلا أن ابنته التي كثيراً ما أخفاها عن الظهور الإعلامي ورفض تماماً عملها في المجال الفني قررت بحرية تامة أن تتخذ قراراً أربك الوسط الفني والإعلامي فترة من الوقت .

كان عادل إمام قد أثار الجدل مرة أخرى بعد حضوره عزاء ابنة القيادي الإخواني نبيل مقبل في عام 2010 غير أن البعض برر ذلك في حينها لدواعي المصاهرة التي بينهما ولأسباب إنسانية ، أما السؤال المحير الآن هل نعتقد أن عادل إمام شعر بالندم بعد قراره الموافقة على زواج ابنته ومصاهرته لقيادي إخواني ؟..

المصدر - مواقع اخبارية مصرية