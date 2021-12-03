الرياض - محمد الاطلسي - وفقا لما تداولته صحف ومواقع اخبارية مصرية وعربية فإننا تتناول في هذه التقرير حكاية ربما تكشف لأول مرة عن دنجوان السينما المصرية، الفنان الكبير رشدي أباظة، حيث سيتفاجئ الجميع أن رشدي المعروف عنه أنه زير نساء ولم تفلت أي فنانة وقفت أمامه من أن يجمعهما مشهد جريء، خاف من تمثيل مشهد ساخن مع أحدى الفنانات، فلماذا؟. الحكاية تعود لكواليس فيلم “امرأة على الطريق”، فما ظهر لنا أمام الكاميرات هي مشاهد ممتعة وقصة مثيرة وأحداث مشوقة، أدت لنجاح الفيلم بشكل كبير، وتم اعتباره ضمن أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية، نظرًا لإتقان صنعه، أما الشيء الذي حدث خلف الكاميرا أن هناك مشكلات واجهت صناع هذا الفيلم بسبب البطلة التي كانت تشارك رشدي البطولة. 83534800 II الأخبار الأكثر تصفحا الآن الضابط والفنان المصري الكبير الذي تزوج ميرفت أمين و سهير رمزي وأحب يسرا بجنون وكاد يتزوج منها .. فمن يكون ؟ الدنجوان رشدي أباظة يرفض مشهد ساخن مع فنانة شهيرة خوفاً ورعباً من زوجها الفنان الكبير .. لن تصدق من هو ؟ ابرزها الشاي والمرق..خطأ فادح يرتكبه الكثيرون لا تخلط الليمون بهذا المشروبات الساخنة مهما كانتةحاجتك لها ؟ متوفر في الأسوق بسعر التراب .. عشبة سحرية لمكافحة أمراض القلب والسرطان وتنظيم مستوى السكر في الدم ( تعرف عليها) تغنيك عن الأنسولين .. 5 أنواع من المكسرات تخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل | تعرف عليها رشدي أباظة كان تاركا للصلاة وقبل موته حدث له شيء غريب لا يمكن تصوره - تفاصيل غريبة ؟ أشهر فنان في مصر يدفن شقيقته حية ويتوفى بطريقة غريبة وهو يؤدي مشهد الموت أمام عمر الشريف | تفاصيل مؤلمة لا تتجاهلها أبداً : علامتان خطيرتان في الوجه تدلان على نقص فيتامين «B 12» ... تعرف عليها الآن؟ تداعيات مرعبة لانتفاخ المعدة : قد يكون احد هذه الاعراض مؤشر لمرض خطير .. تعرف على علاجه؟ كأنها فلقة القمر .. شاهد صور لـ أبنة الزعيم عادل امام المستخبية من سنين طويلة ؟ أول مشهورة سعودية تظهر عارية تماما وبدون أي ملابس داخلية .. والجمهور في صدمة ؟ أسرار يسرا .. أنقذها الزعيم عادل إمام من الموت 3 مرات فرغبت به .. وتزوج غيرها ؟ يتكتم عليها بعض الأطباء .. أبحاث علمية تكشف عن وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر في الدم بغضون دقائق؟ الباذنجان المشوي : معجزة طبية لم تسمع بها من قبل تقيك من هذه الأمراض الخطيرة - تعرف عليها؟ بدون أدوية .. تعرف على 6 طرق سحرية بسيطة لعلاج الإنفلونزا الموسمية ؟ يدفن نفسه حيا للحصول على أعلى نسبة مشاهدات في اليوتيوب .. وهكذا كانت النهاية مؤلمة ؟ معلومات لا تعرفها : فنانات عربيات فارقن الحياة بسبب عمليات التجميل وأخريات تشوهن بشكل مخيف ومرعب للغاية - لن تصدق الأسماء الثمرة المعجزة : تساعد في تقوية عضلة القلب ومنع الشيخوخة ومفيدة لأمراض الجهاز الهضمي والكلى .. تفاصيل كاملة خاص للنساء : إليك 7 طرق سحرية لم تعريفها من قبل لإثارة زوجك أثناء الجماع ( لا حياة في الدين ) أسرار مثيرة تكشف العلاقة الخفية بين الراقصة اليهودية كيتي ورأفت الهجان .. والمفاجأة في وفاتها الغامضة ؟ بشرى لمرضى السكر .. تناول كوب واحد من هذا المشروب « الأخضر » على الريق يخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين! أسرار للعلن : هكذا تزوجت الفنانة ليلى علوى من عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك .. والمفاجأة الكبرى في مهرها الثمين ؟ مشروب المعجزات : فوائد شرب الكركم علي الريق يوميا مذهلة للغاية .. لن تصدق ماذا يحدث لجسمك ! بعد سن الأربعين .. تعرف على 5 علامات مبكرة وواضحة لمرض «الزهايمر » وعليك مراجعة الطبيب فوراً؟ وسط صدمة جمهورها : فنانة مصرية شهيرة العربية يتم إيداعها بدار مسنين بموافقة زوجها وابنتيها .. تفاصيل مؤلمة ظهور هذه العلامات على قدميك إشارة لأرتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير ؟ عندما ضبط إسماعيل ياسين زوجته وهي تخونه.. لن تصدق رد فعله وكيف تصرف؟ النوم بالجوارب ليلاً .. فوائد مدهشة لم يُخبرك بها أحد من قبل - تعرف عليها ؟ مفاجأة يبحث عنها جميع الرجال..ادهن قضيبك بالعسل و زيت السمسم كل ليلة قبل النوم وشاهد ما الذي سيحدث؟! دنيا سمير غانم طلبت من والدها أن يصلي قبل وفاته.. لن تصدق رد فعله المفاجئ | شاهد الفيديو كنز رباني للذكاء : هذه الأطعمة تغذي المخ وتحسن بنية الدماغ وتقوي الذاكرة بشكل مذهل - تعرف عليها؟ صور جديدة لابنة سلطان سلطنة عمان .. أناقتها الفريدة وجمالها الرباني أذهل كل أميرات الخليج | شاهد هبة من الشافي : مشروب بسيط يخفض نسبة الكوليسترول ويقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة .. طريقة التحضير؟ فياجرا طبيعية 100% .. عشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة الأستخدام الصحيحة! ▪ الضابط والفنان المصري الكبير الذي تزوج ميرفت أمين و سهير رمزي وأحب يسرا بجنون وكاد يتزوج منها .. فمن يكون ؟ https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw اقرأ أيضاً : أسرار القصور الملكية تكشف لأول مرة .. نجل شقيق الملك سلمان يتزوج من أجمل 3 فنانات مصريات .. من هو ؟ وصدمة عندما تعرف أسماء الفنانات ! (صور من حفلات الزفاف) اقرأ أيضاً : صورة نادرة لــ شمس البارودي مع زوجها السابق الأمير السعودي في شهر العسل .. جمالها يخطف القلوب! (شاهد صورة) إنها الفنانة والمطربة هدى سلطان، وهي زوجة فريد شوقي حبنئذ، وكانت تقدم دور المرأة اللعوب التي تصطاد الرجال بشباكها وتوقعهم في غرامها، وهي المرة الأولى التي قدمت فيها هدى سلطان مثل هذا الدور. حدثت مشكلة بين المخرج عز الدين ذو الفقار، وبين رشدي أباظة، بسبب خوف الأخير من تقديم مشاهد ساخنة وجريئة مع هدى سلطان وذلك لأنه يخشى رد فعل زوجها وحش الشاشة، وحاول رشدي بكل الطرق إقناع المخرج بتغير المشاهد والاستغناء عنها. ورفض المخرج طلب رشدي أباظة وأقنعه أن هذه المشاهد مجرد تمثيل ومن المفترض أنه يعرف ذلك جيدًا، ولكن سيحاول تخفيف تلك المشاهد ولكن لايمكن الاستغناء عنها لأن الفيلم بجسد شخصية امرأة لعوب ومن الضروري أن بتضح ذلك في خيانتها لزوجها مع أخيه.

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