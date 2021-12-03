الرقم يفوق توقعاتك .. مصادر تكشف عن سعر الدقيقة الواحدة « رقص » لنجمة الرقص الشرقي صافيناز ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشف أحد منظمي الحفلات، وفقا لما نشرته «الوطن»، قبل عدة أسابيع عن أجر الراقصة صافيناز، حال التعاقد معها لإحياء حفل، إذ تحصل في الساعة الواحدة على 30 ألف جنيه، أي في الدقيقة 500 جنيه، موضحًا أنّ «صافيناز تُعد من أغلى الراقصات الأجانب اللواتي يحصلن على أجر في مصر».

الراقصة صافيناز قالت إنها لا توافق أن تنفق أموالها على أي شخص يتزوج منها، موضحة: «أنا مش عاوزة فلوسه، ده راجل بشنب، لنفسه، ولو ميصرفش عليّ عادي، بس مياخدش فلوسي».

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وأضافت «صافينار» في تصريحات تليفزيونية لها: «لو حد اتحرش بيّ وأنا برقص هاعوره في وشه ومش هينساها حتى لو هموت، هضرب وهتضرب.. متحطش في الموقف ده، ومرة كنت راكبة مترو في موسكو وحد جرب يمسك وسطي لفيت وضربته بالرجل ووقعته من السلالم المتحركة ومسكته من قميصه وجيبت له الشرطة، وقلت له بالروسي يا ابن الكلب».

وحول ما إذا طلب منها زوجها أو خطيبها أن تعتزل الرقص، أجابت بأنها مصرة على استكمال مشوارها: «لسه عاوزة أرقص شوية ووسطي بيرقص لوحده، ومشبعتش من الرقص».

وعن الراقصة جوهرة، قالت إنها لا تعتبرها عدوا: «أعتبرها حبيبا لأنها حضرت عيد ميلادي قبل شهرتها، وبحب الرقاصات كلهن».

صافيناز عن الراقصة دينا: «معرفهاش» وأشارت إلى أنها لا تعرف الراقصة دينا شخصيا، ولم تلتقيها في أي مكان: «أنا بعمل الحفلة وبجري وهي بتعمل الحفلة وبتجري وكل ده على نفس المسرح، وأعتبرها حبيب لأن محصلش بينا حاجة».

وفي سياق آخر، تابعت صافيناز بأنها كانت ستخوض مهنة التمثيل إذا ظلت تعيش في أرمينيا ولم تأتِ إلى مصر، لافتة إلى أنها تركت بلدها في السابعة من عمرها، ثم سافرت مع والديها إلى روسيا.