أجمل فنانة في مصر خانت زوجها مع فنان شهير وتزوجت شيخ صوفي كبير .. من تتوقع أن تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل جديدة تحميل الكثر من الاسرار الصادمة من حياة الفنانة الكبيرة مديحة يسري اسمها الحقيقي "هنومه حبيب خليل علي" من مواليد 3 ديسمبر 1918 بمحافظة القاهرة، لم تتلقى سوى التعليم الإبتدائى، كانت تتميز بقدر كبير من الجمال فأشار عليها اصدقائها بالعمل في الفن.

ارسلت صورة لها الي مجلة الكواكب فتم اختيارها كأجمل وجه وتم عرض صورتها في المجلة شاهدها الكاتب الكبير عباس محمود العقاد فطلب منها ان تحضر صالونه الادبي ورشح لها مجموعة من الكتب لكي تصبح مثقفة مع مرور الوقت بدأ العقاد يتعلق بمديحة يسري لدرجة انه طلب يدها للزواج ولكنها رفضت لفارق السن بينهم.

75922480

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

حكاية مشهد ساخن على السرير مع عادل إمام رفضته ميرفت أمين وقبلته هذه الفنانة الحسناء ؟

هذا ما يحدث لعقلك وجسمك عند تناول 7 ملعقة من زيت الزيتون على معدة فارغة قبل الإفطار يومياً .. فوائد سحرية مذهلة؟

أشهر واجراء نجمة مصرية تميزت بأدوار الإغراء فكانت نهايتها مأساوية في سن مبكرة .. لن تصدق من هي ؟

أشهر واجراء نجمة مصرية تميزت بأدوار الإغراء فكانت نهايتها مأساوية في سن مبكرة .. لن تصدق من هي ؟

تغنيك عن الفياجرا .. عشبة سحرية متوفرة بكثرة منشط جنسي طبيعي تعالج الالتهابات و وتحسن وظائف الدماغ | طريقة التحضير

تجنبها فورا .. يجهلها الكثيرون هذه الأطعمة ترفع مستويات الكوليسترول بشكل جنوني؟

الرقم يفوق توقعاتك .. مصادر تكشف عن سعر الدقيقة الواحدة « رقص » لنجمة الرقص الشرقي صافيناز ؟

خلطة المعجزات : هذا ما يحدث لجسمك عند تناول 5 مسامير من القرنفل مع العسل كل ليلة؟!

الضابط والفنان المصري الكبير الذي تزوج ميرفت أمين و سهير رمزي وأحب يسرا بجنون وكاد يتزوج منها .. فمن يكون ؟

الدنجوان رشدي أباظة يرفض مشهد ساخن مع فنانة شهيرة خوفاً ورعباً من زوجها الفنان الكبير .. لن تصدق من هو ؟

ابرزها الشاي والمرق..خطأ فادح يرتكبه الكثيرون لا تخلط الليمون بهذا المشروبات الساخنة مهما كانتةحاجتك لها ؟

تغنيك عن الأنسولين .. 5 أنواع من المكسرات تخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل | تعرف عليها

لا تتجاهلها أبداً : علامتان خطيرتان في الوجه تدلان على نقص فيتامين «B 12» ... تعرف عليها الآن؟

تداعيات مرعبة لانتفاخ المعدة : قد يكون احد هذه الاعراض مؤشر لمرض خطير .. تعرف على علاجه؟

كأنها فلقة القمر .. شاهد صور لـ أبنة الزعيم عادل امام المستخبية من سنين طويلة ؟

أول مشهورة سعودية تظهر عارية تماما وبدون أي ملابس داخلية .. والجمهور في صدمة ؟

يتكتم عليها بعض الأطباء .. أبحاث علمية تكشف عن وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر في الدم بغضون دقائق؟

الباذنجان المشوي : معجزة طبية لم تسمع بها من قبل تقيك من هذه الأمراض الخطيرة - تعرف عليها؟

معلومات لا تعرفها : فنانات عربيات فارقن الحياة بسبب عمليات التجميل وأخريات تشوهن بشكل مخيف ومرعب للغاية - لن تصدق الأسماء

الثمرة المعجزة : تساعد في تقوية عضلة القلب ومنع الشيخوخة ومفيدة لأمراض الجهاز الهضمي والكلى .. تفاصيل كاملة

خاص للنساء : إليك 7 طرق سحرية لم تعريفها من قبل لإثارة زوجك أثناء الجماع ( لا حياة في الدين )

بشرى لمرضى السكر .. تناول كوب واحد من هذا المشروب « الأخضر » على الريق يخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين!

أسرار للعلن : هكذا تزوجت الفنانة ليلى علوى من عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك .. والمفاجأة الكبرى في مهرها الثمين ؟

مشروب المعجزات : فوائد شرب الكركم علي الريق يوميا مذهلة للغاية .. لن تصدق ماذا يحدث لجسمك !

بعد سن الأربعين .. تعرف على 5 علامات مبكرة وواضحة لمرض «الزهايمر » وعليك مراجعة الطبيب فوراً؟

وسط صدمة جمهورها : فنانة مصرية شهيرة العربية يتم إيداعها بدار مسنين بموافقة زوجها وابنتيها .. تفاصيل مؤلمة

عندما ضبط إسماعيل ياسين زوجته وهي تخونه.. لن تصدق رد فعله وكيف تصرف؟

النوم بالجوارب ليلاً .. فوائد مدهشة لم يُخبرك بها أحد من قبل - تعرف عليها ؟

مفاجأة يبحث عنها جميع الرجال..ادهن قضيبك بالعسل و زيت السمسم كل ليلة قبل النوم وشاهد ما الذي سيحدث؟!

دنيا سمير غانم طلبت من والدها أن يصلي قبل وفاته.. لن تصدق رد فعله المفاجئ | شاهد الفيديو

كنز رباني للذكاء : هذه الأطعمة تغذي المخ وتحسن بنية الدماغ وتقوي الذاكرة بشكل مذهل - تعرف عليها؟

صور جديدة لابنة سلطان سلطنة عمان .. أناقتها الفريدة وجمالها الرباني أذهل كل أميرات الخليج | شاهد

فياجرا طبيعية 100% .. عشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة الأستخدام الصحيحة!

▪ هل تمتلك سيارة .. إليك عدة أسباب خفية لا تعلمها تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود - تعرف عليها ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : عريس مصري لم يستطع القيام بهذا الأمر المحرج مع عروسته في "ليلة الدخلة" فقرر الانتحار والتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة لما حدث في "غرفة النوم" بعد حفل الزفاف

اقرأ أيضاً : لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها .. نشر صور مسربة لحفل زفاف الأمير السعودي "الوليد بن طلال" من هذه الاميرة التي أذهلته بإطلالتها الفارهة (شاهد صور)

بعد ذلك عرض عليها المخرج محمد كريم ان تمثل في فيلم يحيا الحب من بطولة محمد عبدالوهاب، بعد ذلك مثلت في فيلم رصاصة في القلب.

بعد ذلك تعرفت علي الفنان والمطرب محمد امين الذي عرض عليها الزواج فوافقت واستمر هذا الزواج 4 سنوات وخلال هذا الزواج حدثت قصة حب بينها وبين أحمد سالم خلال عملهم سويا في فيلم المستقبل المجهول فطلبت الطلاق من زوجها وتزوجت احمد سالم واستمر هذا الزواج لمدة عام ثم تركها وتزوج اسمهان.

بعد ذلك في عام 1954 تعرفت على الفنان محمد فوزي وحدثت بينهما قصة حب فتزوجها واستمر هذا الزواج لمدة 10 سنوات وقد شاركته في كثير من افلامه واسسا سويا شركة لانتاج الافلام.

انجبت مديحة يسري من محمد فوزي بنت وولد، البنت توفيت صغيرة والولد الذي كان اسمه عمرو توفي في حادث سيارة وهو بعمر 26 سنة وقد كان بطل مصر في رياضة الكاراتيه. بعد وفاة ابنها اعتزلت التمثيل لمدة 10 سنوات حيث اصيبت بحالة اكتئاب شديدة وبعد ذلك عادت الى الفن نتيجة نصيحة المقربين لها لكي تنسى احزانها.

كانت اختها وزوجها على علاقة صداقة بالشيخ سلامة الراضي وهو شيخ الطريقة الجازولية وفي احد الايام عرض عليها الزواج فوافقت واشترط عليها ان تعتزل الفن وبعد فترة عاد الشيخ سلامة لزوجته الاولي فطلبت مديحة يسري الطلاق وبالفعل انفصلوا عن بعض.

ايام جمال عبدالناصر أمم جميع اموالها حتى القصر الذي كانت تعيش به تم تأميمه فأضطرت ان تسكن في مكتبها. آخر افلامها كان الارهاب والكباب مع الفنان عادل امام خلال فترة التسعينيات وفي أواخر التسعينيات عينها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عضوة بمجلس الشورى.

توفيت مديحة يسري يوم الاربعاء 30 مايو 2018 في مستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع الامراض المصاحبة للشيخوخة. عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت .