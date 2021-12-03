أسرار الكبار .. لن تصدق ماذا فعلت أم كلثوم عندما أتهمت بقتل « اسمهان »؟

الرياض - محمد الاطلسي - معلومات تناقلتها وسائل اعلامية مصرية وما تزال بعضها تتدوال حتى اليوم أو يعاد نشرها , فعندما وقع حادث مقتل المطربة أسمهان في حادث سيارة ورغم تأكيد البعض بأن من كان وراء الحادث هو المخابرات البريطانية إلا أن شائعات راحت ترجع الحادث لجهة أخرى.

سرت شائعات وقتها أن المطربة أم كلثوم هي التي كانت وراء الحادث وذلك بسبب التنافس الفني وخوف أم كلثوةم على عرشها من مطربة نائشة تتميز بقوة الصوت وحلاوته.

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الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين المقرب من أم كلثوم قال خلال إحدى حلقثات البرنامج الوثائقي وقائع مصرية الذي تم انتاجه في الثمانينات أن أم كلثوم كانت غاضبة من تلك الشائعات.

وأدلى مصطفى أمين بشهادة قال فيها إن أم كلثوم كانت تحب أسماهن بشدة وأن الأخيرة كانت تعتبر أم كلثوم قدوة لها وأنها كانت ترقد بين قدميها وتحرص على حضور كل حفلاتها وأن تلك الشائعة كانت بالأمر الغريب وقتها.

ربغم ذلك أعلن الموسيقار فريد الأطرش شقيق أسمهان في تسجيل إذاعي نادر أعادت نشره عدد من المواقع أن أم كلثوم كانت تكره أسمهان وأن ذلك ربما يكون تفسيرا لرفضها الغناء من ألحانه وقال إنه ربما ورث كره أم كلثوم لشقيقته.

ودلل فريد على كلامه بأنه نفذ كل ما كنت تطلبه أم كلثوم كشرط للتعاون بينهما وأنها غنت ألحانا وصفها بأنها دون المستوى بينما كانت ترفض ألحان مميزة له .