فنانة شهيرة فاتنة الجمال تعلن ندمها لخلع ملابسها أمام الزعيم في مشهد ساخن .. لن تتوقع من هي؟

الرياض - محمد الاطلسي - فيلم التجربة الدنماركية هو أول تجربة لها بل ويعد أول أعمالها في السينما المصرية وأكثرها اثارة على الاطلاق حيث ظهرت في الفيلم كفتاة دنماركية تأتي لمصر، وتعيش بمنزل عادل امام وابنائه وكل منهم معجب بها خاصة وأنها فتاة أوروبية أبهرتهم بشكلها الخارجي وتحررها وملابسها وأسلوبها الجريء.

أنها الفنانة اللبنانية نيكول سابا التي عبرت خلال احدى اللقاءات الصحفية إنها اصبحت الان ناضجة، وتشعر بالندم على مشاركتها في فيلم "التجربة الدنماركية " مع عادل إمام.

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وكانت نيكول سابا ظهرت في البرنامج مع زوجها يوسف الخال ليوضح أن مشاركتها بالفيلم، كانت أحد اسباب انفصالهما ست سنوات من 2002 إلى 2008، ولكنه لم يكن السبب الوحيد في الانفصال.

وأوضح يوسف الخال أن كلا منهما كان مشغولا بعمله الفني في بلاد مختلفة حيث إنها كانت هي بمصر بينما هو كان في لبنان، وكل منهما كان مشغولا بحياته الفنية، ولم يخن أى منهما الأخر كما تردد، ولكن علاقة ارتباطهما كانت توقفت تماما إلى أن عادا من جديد وقررا الارتباط الرسمي والزواج الكنسي.

كان الفنان والمنتج المصري سامي العدل أكد في تصريحات سابقة أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا عندما حضرت إلى مصر خلعت ملابسها تقريبا في أحد الأفلام مع عادل إمام، بينما رفضت مشهدا فيه قبلة أمامه، منتقدا مصطلح السينما النظيفة، وشدد على أن السينما لها قوانينها، ولا بد أن يندرج الجميع تحتها.

وقال العدل في مقابلة مع برنامج "العصابة" على قناة "الحياة" الفضائية "نيكول سابا عندما جاءت مصر خلعت ملابسها مع عادل إمام في فيلم التجربة الدانماركية، وعندما جمعني بها مشهد قبلة رفضت، رغم أن نفس المخرج الذي صور فيلم التجربة الدانماركية هو الذي أصر على القبلة ولست أنا".

وأضاف "نيكول رفضت القبلة بحجة أنها تمر بظروف خاصة ولا تريد تقديم هذه المشاهد؛ حيث كانت تعيش قصة حب، لكن بعد ذلك قدمت هذه المشاهد معنا في فيلم السفاح، ولقد تحدثت معها خاصة أنها كانت ترفض تقديم بعض المشاهد فضلا عن ارتداء المايوه، وخيرتها وقتها بأن تقبل الفيلم بدون تعديل أو ترفضه، وقد قبلت".

يذكر أنه على امتداد الاسابيع الماضية أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير تداول تصريحات للفنانة اللبنانية نيكول سابا أبدت فيها ندمها على مشاهدها الساخنة مع الزعيم عادل إمام.