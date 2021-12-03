الفنانة شيرين تحسم الجدل و تصدر أول اعلان بشأن انفصالها عن زوجها  « حسام حبيب »

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بيانا رسميا حسمت فيه الجدل حول انفصالها عن زوجها حسام حبيب بعد نشر الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية حوارا معها أوردت فيه الحديث عن انفصالها.

وذكرت شيرين في بيانها :"في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

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وتابع البيان: "وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب الصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب".

وأوضحت شيرين في بيانها: "أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار إحترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما".

وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

المصدر: المصري اليوم